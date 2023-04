Zachránila 2500 židovských detí

Bratislava 14. apríla (OTS) - Toto je životný príbeh neuveriteľnej odvážnej ženy. Príbeh Ireny Sendlerovej, členky poľského protinacistického odboja, ktorá pomáhala ľuďom vo varšavskom gete a podarilo sa jej zachrániť 2500 detí pred takmer istou smrťou.Varšava, 1940: Nacisti zakladajú geto.29-ročná sociálna pracovníčka Irena sa snaží zo všetkých síl pomôcť židovskému národu. Dievčatko, ktoré zúfalí rodičia opustili, ukryje pod falošným menom v nežidovskej rodine. To, čo sa začína ako odvážny čin, sa mení na rozsiahlu záchrannú operáciu.Irena pašuje z geta ďalšie a ďalšie deti s falošnou „árijskou“ identitou. Nikdy nepomyslí na to, že by sa vzdala, aj keď je jej život v neustálom nebezpečenstve. Irena sa však nemusí báť len o svoj vlastný život...Irena Sendler (1910-2008) dávala nádej mnohým ľuďom v tých najtemnejších časoch. Zachránila 2 500 židovských detí pred istou smrťou tým, že ich prepašovala z geta. Dúfala, že po vojne sa deti vrátia k svojim rodičom. Dokonca aj keď ju gestapo vypočúvalo na mučidlách, „matka detí holokaustu“ údajne nič neprezradila. V roku 1965 Yad Vashem udelil Irene Sendler titul Spravodlivá medzi národmi.„Irene a hŕstke jej priateľov sa podarilo zachrániť vyše 2500 detí z varšavského geta. Pašovali tieto deti a batoľatá z geta cez diery, v škatuliach, pod kabátmi, ba dokonca aj cez kanalizáciu,“ popisuje autorka Lea Kampe. Irena Sendler – Anjel z Varšavy je silný a skvele napísaný príbeh o ťažko uveriteľných hrôzach, ktoré páchali ľudia na ľuďoch....ale tiež o odvážnych činoch, nezištnej pomoci a obetavosti navzdory strašným tragickým udalostiam. Napriek hroziacej smrti.Pri čítaní musíte obdivovať statočnosť, nezlomnosť a neuveriteľnú ľudskosť Ireny Sendlerovej a ďalších ľudí. Ponoríte sa do príbehu a čítate so zatajeným dychom o veciach, ktoré si ťažko len predstaviť, nieto zažiť. Ak by išlo o fikciu, považovali by ste to za neautentické, ťažko uveriteľné...no toto bola realita.Budú sa vám tisnúť slzy do očí, miestami budete mať stiahnuté hrdlo, zahalí vás závoj smútku, že my ľudia sme schopní toľkej brutality a zloby. Musíte ľutovať tých, čo zažili také utrpenie, mučenie, hrôzy a nekončiace peklo. A obdivujete tých, ktorých ich zachraňovali, pomáhali im a hoci nemuseli, riskovali svoje životy. Presne taká bola Irena Sendlerová a ďalší ľudia.Každý jeden zachránený život totiž stojí za to.Pozrite si, čo o príbehu Ireny Sendler a samotnej knihe hovorí autorka Lea Kampe: