Bratislava 2. apríla (TASR) - Začiatkom jari sa deti môžu cítiť unavene a ospalo, pretože ich organizmus sa musí prispôsobovať zvyšujúcim sa teplotám. "Takéto regulovanie teploty si vyžaduje u detí určitú dávku energie," vysvetlila zástupkyňa hlavného hygienika SR so zameraním na hygienu detí a mládeže Jana Hamade.



Ozrejmila, že deti tiež často bývajú unavené počas tmavších dní. "Často sa stáva, že deti bývajú ospalé, a to z dôvodu, že pri nedostatku svetla telo prirodzene produkuje viac melatonínu - hormónu spánku. Tmavé dni v tele súčasne znižujú aj produkciu serotonínu, čo prispieva k únave a letargii," vysvetlila.



Pri jarnej únave môže pomôcť každodenný a primeraný pobyt na čerstvom vzduchu. "Nezaťažovať organizmus nárazovo neprimerane zvýšenou námahou po období zimného leňošenia, záťaž je vhodné zvyšovať postupne," odporúčajú odborníci z odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Dôležitá je tiež podľa nich zdravá, pestrá, čerstvá a striedma strava plná vitamínov a minerálov. "Doprajte si zvýšený prísun zeleniny a ovocia, ktoré zvyšujú obranyschopnosť organizmu, posilňujú imunitu a chránia tak pred vznikom jarnej únavy," radia odborníci.



Jedálniček odporúčajú obohatiť napríklad o zeleninové šaláty, zeleninové polievky, zeleninové prívarky či čerstvo vylisovanú šťavu. "Doprajte si čerstvé vňate, ako sú napríklad pažítka, žerucha, alebo čerstvý medvedí cesnak," dodali. Strava by tiež mala obsahovať celozrnné obilninové výrobky, prospešné rastlinné oleje, orechy. Netreba zabúdať ani na pitný režim v podobe čistej vody, minerálok alebo nesladených čajov.