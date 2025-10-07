Začiatok októbra bol mrazivý, niekde boli teploty rekordne nízke

< sekcia Import
Bratislava 7. októbra (TASR) - Začiatok tohtoročného októbra bol mrazivý. Meteorológovia na niektorých staniciach zaznamenali rekordne nízke hodnoty minimálnej teploty vzduchu. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.
„Vlna mrazov, ktorá sa prejavila na Slovensku na začiatku tohtoročného októbra, bola najnápadnejšia 2. októbra, 3. októbra a 4. októbra, keď zaregistrovali mráz na približne jednej až dvoch tretinách meteorologických staníc Slovenska, pričom najviac to bolo 3. októbra. Na niektorých meteorologických staniciach boli v niektorom z uvádzaných dní zaznamenané rekordne nízke hodnoty minimálnej teploty vzduchu, napríklad Dudince, Sliač,“ priblížil.
Na Lomnickom štíte boli hodnoty 2. a 3. októbra také nízke, že dosiahli tretiu a štvrtú najnižšiu hodnotu minimálnej teploty vzduchu na celom Slovensku. „Naposledy boli na začiatku októbra podobne nízke hodnoty minimálnej teploty vzduchu zaznamenané u nás v roku 2013,“ doplnili meteorológovia.
Ochladenie vo vysokých, prechodne aj v stredných polohách sprevádzalo podľa nich sneženie. „Významnejšia snehová pokrývka s viacdňovým trvaním sa v sieti meteorologických staníc SHMÚ vytvorila iba na Lomnickom štíte. Trvá tam od 29. septembra do súčasnosti,“ dodali.
