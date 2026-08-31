< sekcia Import
Začiatok týždňa bude horúci, no miestami sa môžu vyskytnúť i prehánky
Najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov C, na krajnom západe, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 28 stupňov C.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 30. augusta (TASR) - Pondelok: Jasno až polooblačno. Popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinele, v západnej polovici územia miestami, prehánky. Ojedinele búrky - aj intenzívne. Veľmi teplo.
Najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov C, na krajnom západe, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 28 stupňov C.
Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 18 stupňov C.
Slabý, postupne prevažne južný vietor 5 až 30 kilometrov za hodinu sa popoludní od západu zmení na severozápadný a na juhozápade zosilnie na 35, v nárazoch okolo 60 kilometrov za hodinu. Pri búrkach môže vietor zosilnieť.
Predpokladané množstvo zrážok: do 5, pri búrkach ojedinele 10 až 30 milimetrov.
Zdroj: SHMÚ
Najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov C, na krajnom západe, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 28 stupňov C.
Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 18 stupňov C.
Slabý, postupne prevažne južný vietor 5 až 30 kilometrov za hodinu sa popoludní od západu zmení na severozápadný a na juhozápade zosilnie na 35, v nárazoch okolo 60 kilometrov za hodinu. Pri búrkach môže vietor zosilnieť.
Predpokladané množstvo zrážok: do 5, pri búrkach ojedinele 10 až 30 milimetrov.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 25 až 28 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 19 až 25 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 11 až 19 stupňov Celzia.
Vo výške 600 - 1000 m 25 až 28 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 19 až 25 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 11 až 19 stupňov Celzia.
Zdroj: SHMÚ