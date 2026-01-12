< sekcia Import
Začiatok týždňa bude oblačný a v mínusových teplotách
Najvyššia denná teplota -8 až -3, na juhozápade lokálne okolo -1 stupňa C.
Autor TASR
Bratislava 12. januára (TASR) - Oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, najmä v noci na západe a v Banskobystrickom kraji. Ojedinele, v noci v severnej polovici na mnohých miestach sneženie. Spočiatku lokálne tvorba snehových jazykov a závejov. Chladno.
Najnižšia nočná teplota -6 až -12, v údoliach lokálne -13 až -19 stupňov C.
Severozápadný až severný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h), na západe a severe ojedinele okolo 10 m/s, a tam v nárazoch lokálne okolo 15 m/s (35, 55 km/h). Cez deň prevažne slabý vietor. Na horách nad pásmom lesa búrlivý vietor a až silná víchrica.
Vo výške 600 - 1000 m -6 až -9 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m -9 až -12 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m -12 až -15 stupňov C.
Zdroj: SHMÚ
Teplota na horách:
