Začiatok týždňa bude oblačný a v mínusových teplotách

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Najvyššia denná teplota -8 až -3, na juhozápade lokálne okolo -1 stupňa C.

Autor TASR
Bratislava 12. januára (TASR) - Oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, najmä v noci na západe a v Banskobystrickom kraji. Ojedinele, v noci v severnej polovici na mnohých miestach sneženie. Spočiatku lokálne tvorba snehových jazykov a závejov. Chladno.


Najnižšia nočná teplota -6 až -12, v údoliach lokálne -13 až -19 stupňov C.

Najvyššia denná teplota -8 až -3, na juhozápade lokálne okolo -1 stupňa C.

Severozápadný až severný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h), na západe a severe ojedinele okolo 10 m/s, a tam v nárazoch lokálne okolo 15 m/s (35, 55 km/h). Cez deň prevažne slabý vietor. Na horách nad pásmom lesa búrlivý vietor a až silná víchrica.



Teplota na horách:



Vo výške 600 - 1000 m -6 až -9 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m -9 až -12 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 m -12 až -15 stupňov C.





Zdroj: SHMÚ
