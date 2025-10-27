Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 27. október 2025
< sekcia Import

Začiatok týždňa bude oblačný, vyskytnúť sa môže aj dážď

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Teploty vystúpia na 6 až 12 stupňov Celzia.

Autor TASR
Bratislava 27. októbra (TASR) - Prevažne oblačno, miestami občasný dážď. Teploty 6 až 12 stupňov Celzia.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku prevažne oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty 4 až 1 a najvyššie denné teploty 8 až 11 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty 3 až -2 a najvyššie denné teploty 6 až 10 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty 3 až -1 a najvyššie denné teploty 6 až 10 stupňov C.




Počasie na horách:


Vo výške 1000 m prevažne zamračené, najnižšia ranná teplota 0 °C a najvyššia denná teplota 4 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne zamračené, najnižšia ranná teplota -2 °C a najvyššia denná teplota 0 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne zamračené, najnižšia ranná teplota -7 °C a najvyššia denná teplota -5 stupňov C.




Situácia: Do našej oblasti prúdi vlhký morský vzduch.

Ozón: 12% nad úrovňou dlhodobého priemeru (320 DJ).





Zdroj: meteo.sk
.

