< sekcia Import
Začiatok týždňa bude oblačný, vyskytnúť sa môže aj dážď
Teploty vystúpia na 6 až 12 stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 27. októbra (TASR) - Prevažne oblačno, miestami občasný dážď. Teploty 6 až 12 stupňov Celzia.
Na západnom Slovensku prevažne oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty 4 až 1 a najvyššie denné teploty 8 až 11 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty 3 až -2 a najvyššie denné teploty 6 až 10 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty 3 až -1 a najvyššie denné teploty 6 až 10 stupňov C.
Vo výške 1000 m prevažne zamračené, najnižšia ranná teplota 0 °C a najvyššia denná teplota 4 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne zamračené, najnižšia ranná teplota -2 °C a najvyššia denná teplota 0 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne zamračené, najnižšia ranná teplota -7 °C a najvyššia denná teplota -5 stupňov C.
Situácia: Do našej oblasti prúdi vlhký morský vzduch.
Ozón: 12% nad úrovňou dlhodobého priemeru (320 DJ).
Zdroj: meteo.sk
Počasie v regiónoch:
Na západnom Slovensku prevažne oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty 4 až 1 a najvyššie denné teploty 8 až 11 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty 3 až -2 a najvyššie denné teploty 6 až 10 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty 3 až -1 a najvyššie denné teploty 6 až 10 stupňov C.
Počasie na horách:
Vo výške 1000 m prevažne zamračené, najnižšia ranná teplota 0 °C a najvyššia denná teplota 4 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne zamračené, najnižšia ranná teplota -2 °C a najvyššia denná teplota 0 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne zamračené, najnižšia ranná teplota -7 °C a najvyššia denná teplota -5 stupňov C.
Situácia: Do našej oblasti prúdi vlhký morský vzduch.
Ozón: 12% nad úrovňou dlhodobého priemeru (320 DJ).
Zdroj: meteo.sk