Pondelok 24. november 2025Meniny má Emília
Začiatok týždňa bude zamračný, pripravte sa aj na dážď so snehom

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Dano Veselský

Teploty sa budú pohybovať okolo -1 až 4 stupne Celzia.

Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Zamračené, dážď so snehom. Teploty -1 až 4 stupne Celzia.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty -2 až -5 a najvyššie denné teploty 1 až 4 stupne Celzia.

Na strednom Slovensku zamračené, dážď so snehom, najnižšie ranné teploty -3 až -8 a najvyššie denné teploty -1 až 3 stupne Celzia.

Na východnom Slovensku zamračené, dážď so snehom, najnižšie ranné teploty -3 až -7 a najvyššie denné teploty -1 až 3 stupne Celzia.




Počasie na horách:


Vo výške 1000 metrov prevažne zamračené, snehové prehánky, najnižšia ranná teplota -8 a najvyššia denná teplota -3 stupne Celzia.

Vo výške 1500 metrov prevažne zamračené, snehové prehánky, najnižšia ranná teplota -10 a najvyššia denná teplota -4 stupne Celzia.

Vo výške 2000 metrov prevažne zamračené, snehové prehánky, najnižšia ranná teplota -12 a najvyššia denná teplota -6 stupňov Celzia.




VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.



zdroj: meteo.sk
