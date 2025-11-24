< sekcia Import
Začiatok týždňa bude zamračný, pripravte sa aj na dážď so snehom
Teploty sa budú pohybovať okolo -1 až 4 stupne Celzia.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Zamračené, dážď so snehom. Teploty -1 až 4 stupne Celzia.
Na západnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty -2 až -5 a najvyššie denné teploty 1 až 4 stupne Celzia.
Na strednom Slovensku zamračené, dážď so snehom, najnižšie ranné teploty -3 až -8 a najvyššie denné teploty -1 až 3 stupne Celzia.
Na východnom Slovensku zamračené, dážď so snehom, najnižšie ranné teploty -3 až -7 a najvyššie denné teploty -1 až 3 stupne Celzia.
Vo výške 1000 metrov prevažne zamračené, snehové prehánky, najnižšia ranná teplota -8 a najvyššia denná teplota -3 stupne Celzia.
Vo výške 1500 metrov prevažne zamračené, snehové prehánky, najnižšia ranná teplota -10 a najvyššia denná teplota -4 stupne Celzia.
Vo výške 2000 metrov prevažne zamračené, snehové prehánky, najnižšia ranná teplota -12 a najvyššia denná teplota -6 stupňov Celzia.
zdroj: meteo.sk
