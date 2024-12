ROZFÚKA SA: Na severnom a strednom Slovensku treba počítať s vetrom

Bratislava 16. decembra (TASR) - Na severnom a strednom Slovensku treba večer počítať s vetrom a vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého aj druhého stupňa, na ktoré upozorňuje na svojom webe.



Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí v okrese Poprad priebežne do utorka (17. 12.) do 12.00 h a Liptovský Mikuláš do polnoci. V Liptovskom Mikuláši môže vietor v nárazoch dosahovať rýchlosť až 65 kilometrov za hodinu (km/h), v Poprade 65 až 70 km/h.



Výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách platí v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. V nárazoch tam môže vietor dosahovať rýchlosť až 160 km/h. Výstraha prvého stupňa platí v okresoch Dolný Kubín, Martin, Námestovo, Turčianske Teplice a Žilina, v ktorých môže vietor dosahovať rýchlosť až 135 km/h. Niektoré výstrahy platia až do utorka (17. 12.) večera.