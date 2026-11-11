< sekcia Import
Zákon EÚ o digitálnej spravodlivosti má chrániť online spotrebiteľov
Návrhy eurokomisie poskytnú EÚ silnejšie nástroje na boj proti nekalým praktikám, posilnia presadzovanie práva na jednotnom trhu a zjednodušia pravidlá pre podniky.
Autor TASR
Brusel 11. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predstavila návrh zákona o digitálnej spravodlivosti (DFA), ktorý aktualizuje pravidlá EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa s cieľom zabezpečiť, aby spotrebitelia mali rovnakú vysokú úroveň ochrany online ako offline. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia zároveň navrhla revíziu nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorou získava silnejšie právomoci vyšetrovať a ukladať pokuty vo veľkých prípadoch, ktoré majú dosah na spotrebiteľov na jednotnom európskom trhu.
Rýchly rast elektronického obchodu a digitálnych trhov zmenili spôsob nakupovania a spotrebiteľom uľahčil prístup k tovaru a službám. Podľa EK to však nesmie byť na úkor spravodlivosti, lebo nekalé obchodné praktiky online (manipulatívne marketingové taktiky, skryté poplatky) oslabujú schopnosť spotrebiteľov prijímať slobodné a informované rozhodnutia.
Návrhy eurokomisie poskytnú EÚ silnejšie nástroje na boj proti nekalým praktikám, posilnia presadzovanie práva na jednotnom trhu a zjednodušia pravidlá pre podniky. Výsledkom bude lepšia ochrana spotrebiteľov a spravodlivejšia hospodárska súťaž pre podniky. Komisia očakáva, že spotrebiteľom v EÚ to ušetrí až 13,7 miliardy eur ročne.
Zákon o digitálnej spravodlivosti umožní orgánom EÚ účinnejšie bojovať proti nekalým praktikám na digitálnych trhoch. DFA bude chrániť spotrebiteľov všetkých vekových kategórií pri nakupovaní a prehliadaní tovaru alebo služieb online.
Medzi kľúčové prvky návrhu zákona patrí zákaz manipulatívnych marketingových taktík, ako sú falošné tvrdenia, že výrobok je takmer vypredaný. Návrh požaduje jasné a transparentné ceny - spoločnosti aj počas virtuálneho čakania budú musieť zobraziť aktuálnu cenu v reálnom čase a najvyššiu možnú cenu.
DFA predvída možnosť pre spotrebiteľov vypnúť návykové dizajnové prvky, ktoré podporujú nadmerné alebo nutkavé výdavky. Obmedzia sa nekalé praktiky, ktoré podporujú nadmerné míňanie, napríklad zákazom prvkov podobných hazardným hrám pre neplnoleté osoby (pay-to-win, pay-to-progress).
Zákon požaduje jasné zverejňovanie marketingu influencerov, aby boli influenceri transparentní, pokiaľ ide o komerčný obsah. Zavádza tiež obmedzenie nespravodlivých personalizovaných reklám a cien, ktoré sú zacielené na neplnoleté osoby alebo využívajú citlivé údaje.
Spotrebitelia budú mať právo komunikovať s človekom v oblasti služieb zákazníkom a budú mať jasné práva pri používaní agenta umelej inteligencie na nákup produktov v ich mene.
Návrh zákona podporuje jednoduchšie požiadavky na predzmluvné informácie pri opakovaných nákupoch v aplikácii a jasnejšie pravidlá, ako môžu spotrebitelia zrušiť predplatné digitálnych médií.
S cieľom bojovať proti nekalým praktikám šíriacim sa online EK navrhla centralizované presadzovanie spotrebiteľských pravidiel EÚ. To pomôže rýchlo riešiť prípady s veľkým dosahom, zvýši odstrašujúci účinok pravidiel EÚ, ochráni čestné podniky pred nekalou konkurenciou a spotrebiteľov pred ujmou.
Revízia nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa navrhuje udeliť eurokomisii priame právomoci na vyšetrovanie rozsiahlych prípadov s veľkým vplyvom na spotrebiteľov na jednotnom trhu s pokutami až do výšky 6 % celosvetového ročného obratu spoločnosti. Návrh požaduje urýchliť a zlepšiť koordináciu vnútroštátnych orgánov na ochranu spotrebiteľa v cezhraničných prípadoch, zlepšiť spôsob koordinácie sankcií, napríklad pri výbere pokút v rôznych jurisdikciách a posilniť presadzovanie práva voči spoločnostiam z krajín mimo EÚ.
Návrhy EK teraz prerokuje Európsky parlament a Rada EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia zároveň navrhla revíziu nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorou získava silnejšie právomoci vyšetrovať a ukladať pokuty vo veľkých prípadoch, ktoré majú dosah na spotrebiteľov na jednotnom európskom trhu.
Rýchly rast elektronického obchodu a digitálnych trhov zmenili spôsob nakupovania a spotrebiteľom uľahčil prístup k tovaru a službám. Podľa EK to však nesmie byť na úkor spravodlivosti, lebo nekalé obchodné praktiky online (manipulatívne marketingové taktiky, skryté poplatky) oslabujú schopnosť spotrebiteľov prijímať slobodné a informované rozhodnutia.
Návrhy eurokomisie poskytnú EÚ silnejšie nástroje na boj proti nekalým praktikám, posilnia presadzovanie práva na jednotnom trhu a zjednodušia pravidlá pre podniky. Výsledkom bude lepšia ochrana spotrebiteľov a spravodlivejšia hospodárska súťaž pre podniky. Komisia očakáva, že spotrebiteľom v EÚ to ušetrí až 13,7 miliardy eur ročne.
Zákon o digitálnej spravodlivosti umožní orgánom EÚ účinnejšie bojovať proti nekalým praktikám na digitálnych trhoch. DFA bude chrániť spotrebiteľov všetkých vekových kategórií pri nakupovaní a prehliadaní tovaru alebo služieb online.
Medzi kľúčové prvky návrhu zákona patrí zákaz manipulatívnych marketingových taktík, ako sú falošné tvrdenia, že výrobok je takmer vypredaný. Návrh požaduje jasné a transparentné ceny - spoločnosti aj počas virtuálneho čakania budú musieť zobraziť aktuálnu cenu v reálnom čase a najvyššiu možnú cenu.
DFA predvída možnosť pre spotrebiteľov vypnúť návykové dizajnové prvky, ktoré podporujú nadmerné alebo nutkavé výdavky. Obmedzia sa nekalé praktiky, ktoré podporujú nadmerné míňanie, napríklad zákazom prvkov podobných hazardným hrám pre neplnoleté osoby (pay-to-win, pay-to-progress).
Zákon požaduje jasné zverejňovanie marketingu influencerov, aby boli influenceri transparentní, pokiaľ ide o komerčný obsah. Zavádza tiež obmedzenie nespravodlivých personalizovaných reklám a cien, ktoré sú zacielené na neplnoleté osoby alebo využívajú citlivé údaje.
Spotrebitelia budú mať právo komunikovať s človekom v oblasti služieb zákazníkom a budú mať jasné práva pri používaní agenta umelej inteligencie na nákup produktov v ich mene.
Návrh zákona podporuje jednoduchšie požiadavky na predzmluvné informácie pri opakovaných nákupoch v aplikácii a jasnejšie pravidlá, ako môžu spotrebitelia zrušiť predplatné digitálnych médií.
S cieľom bojovať proti nekalým praktikám šíriacim sa online EK navrhla centralizované presadzovanie spotrebiteľských pravidiel EÚ. To pomôže rýchlo riešiť prípady s veľkým dosahom, zvýši odstrašujúci účinok pravidiel EÚ, ochráni čestné podniky pred nekalou konkurenciou a spotrebiteľov pred ujmou.
Revízia nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa navrhuje udeliť eurokomisii priame právomoci na vyšetrovanie rozsiahlych prípadov s veľkým vplyvom na spotrebiteľov na jednotnom trhu s pokutami až do výšky 6 % celosvetového ročného obratu spoločnosti. Návrh požaduje urýchliť a zlepšiť koordináciu vnútroštátnych orgánov na ochranu spotrebiteľa v cezhraničných prípadoch, zlepšiť spôsob koordinácie sankcií, napríklad pri výbere pokút v rôznych jurisdikciách a posilniť presadzovanie práva voči spoločnostiam z krajín mimo EÚ.
Návrhy EK teraz prerokuje Európsky parlament a Rada EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)