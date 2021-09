Zamestnanci Amazonu prišli opäť do práce v pyžamách

O spoločnosti Amazon:

Bratislava 14. septembra (OTS) - Aj tento rok venuje spoločnosť Amazon v mesiaci povedomia o rakovine detí na Slovensku finančný dar organizáciám, ktoré podporujú malých onkologických pacientov. V rámci kampanepodporil Amazon dve organizácie. Sumou 21 000 eur Nadáciu Kvapka Nádeje a vďaka zamestnancom, ktorí prišli v dňoch 8. a 9. septembra do práce v pyžame poputuje vyše tritisíc eur Nadácii detského kardiocentra v Bratislave.Ôsmy a deviaty september - dva dni, počas ktorých si zamestnanci spoločnosti Amazon nemuseli ráno lámať hlavu nad tým, čo si oblečú do práce. Do logistického centra v Seredi prichádzali pohodlne a odhodlane v pyžamách, čím podporili detských onkologických pacientov, ktorí strávia počas svojej liečby často celé roky v pyžame. Práve Pjamming – príchod do práce v pyžame, je hlavnou aktivitou každoročnej a celosvetovej kampane Amazon Goes Gold spoločnosti Amazon. Jej cieľom je finančne podporiť malých pacientov a zároveň aktívne zvýšiť povedomie a zviditeľniť dôležitú prácu v oblasti starostlivosti o detských onkologických pacientov. Práve onkologické ochorenia sú totižto každý rok hlavnou príčinou úmrtí viac ako 100 000 detí po celom svete. Na Slovensku pritom ročne ochorie na niektorú z foriem detskej rakoviny 180 až 200 detí.Aj počas štvrtého ročníka kampane na Slovensku podporil Amazon dve organizácie. Sumu 21 000 eur venoval Nadácii Kvapka nádeje, ktorá pomáha deťom s poruchami krvotvorby, rakovinou a tým, ktorých liečba si vyžaduje transplantáciu kostnej drene na hematologickom a onkologickom oddelení v bratislavskej nemocnici.“ konštatoval, správca Nadácie Kvapka Nádeje.Za každého zamestnanca, ktorý prišiel do práce v pyžame alebo v zlatom oblečení, navýšil Amazon darovanú sumu určenú na podporu detských onkologických pacientov o 3 eurá. Sumu presahujúcu 3000 eur venoval Nadácii detského kardiocentra, ktoré podporuje deti s kardiovaskulárnymi ochoreniami so sídlom v Detskom kardiocentre v Bratislave.uviedla, riaditeľka Nadácie Detského kardiocentra.Príjemnou pracovnou zmenou to bolo aj pre samotných zamestnancov. Nielenže prejavili šľachetnosť, ale ozvláštnili si aj bežný pracovný deň.povedala, inštruktorka v logistickom centre Amazonu v Seredi.,” zhodnotil kampaň, generálny manažér logistického centra Amazon v Seredi.Novinky zo sveta Amazonu nájdete na sociálnych sieťach Twitter Instagram a na press portáli spoločnosti.