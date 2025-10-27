Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zápasenie: Jakšík na MS vypadol vo štvrťfinále, nestačil na Džagajeva

.
Na snímke zápasník Adam Jakšík. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Jakšík predtým v osemfinále zvíťazil nad Kanaďanom Samuelom Pereirom 5:1 na body. Slovenský reprezentant sa nedostal ani do repasáže, keďže jeho premožiteľ Džagajev stroskotal neskôr v semifinále.

Autor TASR
Novi Sad 27. októbra (TASR) - Slovenský zápasník Adam Jakšík vypadol na MS do 23 rokov v srbskom Novom Sade vo štvrťfinále voľnoštýliarskej kategórie do 97 kg. Nestačil v ňom na Rusa s neutrálnym štatútom Soslana Džagajeva, ktorý ho položil na lopatky.

zápasenie - MS do 23 rokov (Novi Sad)

voľný štýl - do 97 kg:

osemfinále: Adam JAKŠÍK (SR) - Samuel Pereira (Kan.) 5:1 na body

štvrťfinále: Soslan Džagajev (neutr.) - JAKŠÍK 2:2 na lopatky
.

