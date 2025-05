Zápasíte s únavou a oslabenou imunitou?

Foto: PharmDr. Peter Hnáth, lekáreň Dr. Max Trenčín Máte podobné otázky? Neváhajte sa obrátiť na odborníkov v lekárňach Dr. Max. Radi vám poradíme a pomôžeme nájsť riešenie pre vaše potreby. Alebo nám napíšte na poradna@drmax.sk Foto:

Bratislava 15. mája (OTS) - Po zime sa cítime vyčerpaní, bez energie, a imunitný systém dostáva zabrať. Mnohé z nás to poznajú. Pani Mária z Komárna nebola výnimkou. S pribúdajúcimi povinnosťami a starostlivosťou o rodinu si uvedomila, že potrebuje podporiť svoju obranyschopnosť. Ale ako na to? V lekárni ju zahltilo množstvo produktov a nevedela, čo si vybrať., aktívna žena v strednom veku, milujúca mama a babička, sa s nami podelila o svoj príbeh: „“ Na otázky pani Márie a mnohých ďalších odpovedá. „“ hovorí Peter Hnáth.Dávkovanie závisí od veku a potrieb. Bežná dávka pre deti od 6 rokov je 12,5 mg denne, od 12 rokov a u dospelých 12,5 – 25 mg denne. „“ radí farmaceut. Mlieko, mliečne výrobky, minerálky a najmä kofeín znižujú vstrebávanie. Naopak, zinok znižuje vstrebávanie niektorých antibiotík a železa, preto sa v takomto prípade poraďte s lekárom alebo lekárnikom.V súčasnosti trpí oslabenou imunitou podľa odborníka každý tretí človek. Na posilnenie imunity pozitívne vplýva napríklad otužovanie. Ideálne je s ním začať už od malička, pomáha aj sprchovanie sa vlažnou vodou a časté prechádzky v zimných mesiacoch. Asi 60 až 80 percent imunitných buniek sa nachádza v črevách, preto je dôležitá vyvážená a zdravá strava. Črevná mikroflóra vytvára takzvanú prvú imunitnú bariéru, preto by strava mala byť vyvážená, s vysokým podielom ovocia, zeleniny, celozrnných produktov, vlákniny a bielkovín. Dôležitý je aj pitný režim, vyhýbajte sa sladeným nápojom a radšej siahnite po čistej vode, po ovocných alebo po zeleninových šťavách. Odporúča sa piť aj bylinné čaje, hlavne zo šípok, z bazy, z rakytníka, zo zázvoru a z echinacey. Veľmi dôležitý je aj spánok, ktorého si treba dopriať čo možno najviac. Bez kvalitného spánku nie je možné zabezpečiť dostatočnú regeneráciu celého organizmu vrátane imunity.Foto: Unsplash.com/ShaneNezabudnite na zinok! Tento superhrdina medzi minerálmi je kľúčový pre správne fungovanie imunitného systému a ovplyvňuje až 300 enzýmov v tele. „" vyzdvihuje farmaceut Peter Hnáth z Dr. Max.• Časté nádchy• Hnačky• Suchá pokožka• Únava• Zhoršený zrak• Vypadávanie vlasov a lámavé nechtyAk sa s týmito problémami stretávate, zinok by mohol byť riešením.Foto: Unsplash.com/engin akyurtZinok si telo nevie produkovať samo, preto je dôležité prijímať ho zo stravy alebo dopĺňať formou výživových doplnkov. Nájdeme ho v tekvicových semiačkach, strukovinách, červenom mäse, mlieku, mliečnych výrobkoch, zelenine (špenát, brokolica) či rybách.Dlhodobo: 10 až 15 mg denne pre dospelých. Krátkodobo: až 25 mg denne.Užíva sa nalačno a zapíja sa vodou. Nemal by sa kombinovať s mliečnymi výrobkami, minerálkami a najmä s kofeínom, ktoré znižujú jeho vstrebávanie.Tehotné ženy by si mali dopĺňať zinok hlavne stravou, doplnky po konzultácii s lekárom.Pani Mária po konzultácii s odborníkom z lekárne získala jasné informácie a sebaistotu. „usmieva sa.