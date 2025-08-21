Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ZAPRŠÍ: Dážď sa môže na celom území vyskytnúť v noci aj piatok doobeda

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Výstraha druhého stupňa sa týka okresov Revúca, Bardejov, Humenné, Levoča, Medzilaborce, Prešov, Sabinov, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou.

Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Ľudia musia s dažďom počítať na celom území SR počas štvrtka a očakáva sa aj v piatok (22. 8.) doobeda. Pre všetky okresy platia výstrahy buď prvého, alebo druhého stupňa. Vydané sú predbežne do piatka 12.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.

Výstraha druhého stupňa sa týka okresov Revúca, Bardejov, Humenné, Levoča, Medzilaborce, Prešov, Sabinov, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou. V daných lokalitách sa môže vyskytnúť dážď s úhrnom nad 55 milimetrov. „Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerné a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ upozornili meteorológovia.

Pre zvyšok okresov platí výstraha prvého stupňa.
.

