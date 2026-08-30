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ZASIAHNU NÁS BÚRKY?Nedeľa bude slnečná, ojedinele sa vyskytnú prehánky
Najnižšia nočná teplota 18 až 13, lokálne, najmä v údoliach, 13 až 8 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Nedeľa: Jasno až polojasno. V noci a predpoludním prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele prehánky, na východe možnosť búrok.
Najnižšia nočná teplota 18 až 13, lokálne, najmä v údoliach, 13 až 8 stupňov C. Najvyššia denná teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode okolo 25 stupňov C.
Slabý až mierny premenlivý vietor, zrána a podvečer lokálne bezvetrie.
Zdroj: SHMÚ
Najnižšia nočná teplota 18 až 13, lokálne, najmä v údoliach, 13 až 8 stupňov C. Najvyššia denná teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode okolo 25 stupňov C.
Slabý až mierny premenlivý vietor, zrána a podvečer lokálne bezvetrie.
Zdroj: SHMÚ