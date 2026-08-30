Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 30. august 2026Meniny má Ružena
< sekcia Import

ZASIAHNU NÁS BÚRKY?Nedeľa bude slnečná, ojedinele sa vyskytnú prehánky

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Najnižšia nočná teplota 18 až 13, lokálne, najmä v údoliach, 13 až 8 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Nedeľa: Jasno až polojasno. V noci a predpoludním prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele prehánky, na východe možnosť búrok.

Najnižšia nočná teplota 18 až 13, lokálne, najmä v údoliach, 13 až 8 stupňov C. Najvyššia denná teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode okolo 25 stupňov C.

Slabý až mierny premenlivý vietor, zrána a podvečer lokálne bezvetrie.





Zdroj: SHMÚ
.

Neprehliadnite

Černěnko: Pri napĺňaní funkcií moderného štátu sa musíme posunúť ďalej

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

SMATANA: O zdravotnom stave ľudí nerozhoduje iba kvalita nemocníc

M. Štefánik: V najhoršom scenári by Slovensko upadlo do špirály úpadku