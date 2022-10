Zástupcovia strán poďakovali voličom za účasť vo voľbách

Bratislava 30. októbra (TASR) - Predstavitelia politických strán poďakovali všetkým voličom, ktorí sa zúčastnili na sobotňajších (29. 10.) spojených voľbách. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O päť minút 12.



Milan Vetrák (OĽANO) vyjadril spokojnosť hnutia s výsledkami na úrovni predsedov krajov, kde svoje posty potvrdili Jozef Viskupič v Trnavskom kraji a Erika Jurinová v Žilinskom kraji. Naopak, v mestách a obciach konštatuje horší výsledok ako v predošlých voľbách. Upozornil, že v regiónoch neuspeli viacerí kandidáti z radov poslancov parlamentu naprieč politickým spektrom.



Miloš Svrček (Sme rodina) poznamenal, že ich hnutie dosiahlo oveľa lepšie výsledky ako predtým. Sme rodina má podľa jeho slov reprezentovať napríklad 23 primátorov a 350 poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev.



Vieru Leščákovú (Za ľudí) mrzí nižšia volebná účasť. Možný problém vidí aj v tom, že voľby boli spojené, mnohí ľudia čakali v radoch a viacerí odišli. S výsledkom kandidáta na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Dušana Veliča je spokojná. Velič si podľa nej odrobil veľmi dobrú kontaktnú kampaň a otvoril dôležité témy. Ocenila obhajobu postu primátorky Alexandry Pivkovej v Lučenci.



Peter Cmorej (SaS) očakával nižšiu volebnú účasť, z výsledku je prekvapený. Liberáli sú podľa jeho slov pomerne spokojní. Tvrdí, že najväčšie ciele sa im splniť podarilo. Poukázal na opätovné zvolenie Juraja Drobu za šéfa Bratislavského samosprávneho kraja či opätovné víťazstvo primátora Nitry Mareka Hattasa.



"Tieto voľby nekopírujú národné preferencie," skonštatoval Ľuboš Blaha (Smer-SD) s tým, že nie sú o ideológii, ale o praktickom dennom živote. Vyzdvihol víťazstvo a obhájenie postu šéfa Trenčianskeho kraja Jaroslava Bašku. Smer-SD podľa Blahu dosiahol viacero úspechov. Poukázal i na referendum v Sliači, v ktorom väčšina občanov odmietla prítomnosť amerických vojsk na tamojšom letisku.



Erik Tomáš (Hlas-SD) je spokojný s výsledkami kandidátov, ktorých strana nominovala či podporovala. Skonštatoval, že ak si odmyslíme nezávislých kandidátov, Hlas-SD vyšiel najúspešnejšie. Hovorí o etablovaní sa strany v politickom priestore, keďže šlo o prvé voľby od jej vzniku.



Martin Beluský (ĽSNS) skonštatoval, že výsledky strany sú zhruba rovnaké ako v minulých voľbách. Prekvapila ho účasť. Poznamenal, že pre ĽSNS sú primárne voľby parlamentné.



Milana Uhríka (Republika) mrzí, že mnohým kandidátom hnutia ušli o pár hlasov posty krajských poslancov. Spojené voľby im podľa neho pomohli etablovať sa ako samostatnej strane. Ako podotkol, Republika má napríklad 13 primátorov a starostov.



Tomáš Merašický (KDH) označil výsledky za potešujúce. Dokazujú podľa neho, že o KDH je stále záujem. Deklaroval ambíciu hnutia vrátiť sa aj do Národnej rady (NR) SR. V súvislosti so spojenými komunálnymi voľbami vyzdvihol obhájenie viacerých postov ich nominantov, najmä opätovný úspech Milana Majerského ako šéfa Prešovského samosprávneho kraja.



Michal Šimečka (Progresívne Slovensko) vníma účasť pozitívne, rovnako ako výsledky jeho strany a nominantov PS. Je rád, že podporili Matúša Valla v opätovnom úspešnom boji o post primátora Bratislavy i Drobu v kandidatúre na šéfa BSK. Presvedčivé víťazstvo PS a SaS v Bratislave podľa neho dokazujú dobrú spoluprácu.



Kristián Forró (Aliancia) vyzdvihol silný mandát strany obciach, mestách aj v samosprávnych krajoch. Zdôraznil, že strana uspela ako mimoparlamentná a že šlo o ich prvé voľby po spojení sa viacerých subjektov zastupujúcich maďarskú menšinu. "Nevolia nás iba Maďari, ale všetci, pre ktorých sú regióny dôležité," podčiarkol. Hovorí o dobrom východisku pred voľbami do NR SR.