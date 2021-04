Zatkli policajtku, ktorá smrteľne postrelila Afroameričana Wrighta

Spomienka na mladého Afroameričana Duanteho Wrighta, ktorého nedávno zastrelili policajti, na tabuli pred basketbalovým zápasom NBA medzi Minnesota Timberwolves - Brooklyn Nets v Minneapolise 13. apríla 2021. Archívna snímka. Foto: TASR/AP

Minneapolis 14. apríla (TASR) - Úrady v americkom štáte Minnesota zatkli v stredu policajtku, ktorá na predmestí mesta Minneapolis v nedeľu večer smrteľne postrelila Afroameričana Daunteho Wrighta.Tamojšia prokuratúra zároveň médiám oznámila, že policajtku Kim Potterovú následne obžalujú zo zabitia druhého stupňa. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na americké médiá.Potterovej, ktorá sa v súčasnosti nachádza vo väzbe, tak hrozí trest odňatia slobody v dĺžke do desať rokov, ako aj finančná pokuta vo výške 20.000 dolárov, priblížila americká spravodajská televízia CNN.Policajtka pritom v utorok odstúpila zo služby spoločne so šéfom tamojšej polície Timom Gannonom. K rezignácii predstaviteľov polície v meste Brooklyn Center, kde sa tragédia odohrala, prišlo po dvoch dňoch protestoch a nepokojoch.Gannon ešte ako policajný veliteľ na pondelkovej tlačovej konferencii novinárom povedal, že zasahujúca policajtka Potterová omylom použila služobnú zbraň namiesto elektrického paralyzéra (tzv. tasera). Neozbrojenému 20-ročnému Wrightovi, ktorého vozidlo zastavili pre porušenie dopravných predpisov, chcela zabrániť v úteku. Mladík po smrteľnom zásahu o niekoľko domových blokov ďalej havaroval.Mesto Brooklyn Center so 40.000 obyvateľmi leží približne 16 kilometrov severne od Minneapolisu, kde v súčasnosti prebieha proces s expolicajtom obžalovaným z vraždy Afroameričana Georgea Floyda. Derekovi Chauvinovi hrozí v prípade uznania za vinného z vraždy druhého stupňa 40 rokov väzenia. Táto udalosť spustila v Spojených štátoch protesty proti rasizmu a policajnej brutalite.