< sekcia Import
Žatva sa v tomto roku začala skoro, dôvodom sú klimatické faktory
Dlhé obdobie pôdneho sucha sa prejavilo napríklad v nevyrovnanom raste poľných plodín, respektíve porasty zaostávali v raste v priebehu apríla a mája.
Autor TASR
Bratislava 12. júla (TASR) - Tohtoročná žatva sa na Slovensku začala veľmi skoro. Dôvodom je komplex klimatických faktorov. Podľa operatívnych údajov sa v oblasti Podunajskej nížiny začala zberom ozimných odrôd jačmeňa siateho v druhej dekáde júna. Zber ozimných foriem repky olejnej a pšenice letnej sa začal v tretej dekáde júna. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
„Na konci februára a na začiatku marca sme zaznamenali na Slovensku obdobie s výrazne nadpriemernou teplotou vzduchu,“ priblížili zo SHMÚ s tým, že takto dlhé obdobie urýchlilo vývoj jednotlivých odnoží obilnín v priebehu marca a apríla. „Od marca sme zaznamenali na viacerých miestach výrazne podnormálne mesačné úhrny atmosférických zrážok. Vplyvom ich deficitu sa v priebehu jari prehlbovalo pôdne sucho až do júna,“ dodali.
Dlhé obdobie pôdneho sucha sa prejavilo napríklad v nevyrovnanom raste poľných plodín, respektíve porasty zaostávali v raste v priebehu apríla a mája. „V niektorých prípadoch boli poľnohospodári nútení takto poškodené porasty zaorať ešte v apríli. Dlhé obdobie s výskytom pôdneho sucha v kombinácii s nadpriemernými hodnotami maximálnej dennej teploty vzduchu, najmä v závere júna, spôsobilo tzv. núdzové dozrievanie poľných plodín,“ doplnili.
Tieto klimatické faktory sa negatívne prejavili podľa fenometrických údajov najmä na výškach porastov jarných obilnín. „Priemerná výška jačmeňa jarného v 26. týždni 2026 dosahovala na viacerých lokalitách najmä južného Slovenska podpriemerné hodnoty, to znamená do 70 centimetrov (optimálna výška porastov je 70 až 110 centimetrov). Priemerná výška pšenice letnej ozimnej dosahovala na viacerých miestach aspoň spodnú hranicu optimálnej výšky porastu obilnín,“ spresnili. A preto podpriemerné výšky porastov obilnín môžu indikovať ich nižšiu očakávanú úrodu.
Podľa fenologickej stanice Podhájska nastal zber ozimných odrôd jačmeňa siateho 18. júna. Od tretej dekády júna začali so zberom jačmeňa aj v oblasti východného Slovenska. Napríklad prvý zber repky olejnej v tomto roku nastal podľa fenologickej stanice Černík 25. júna a zber pšenice podľa fenologickej stanice Podhájska 26. júna. V porovnaní s fenologickým normálom rokov 1991 až 2020 nastal zber repky olejnej skôr v priemere o sedem až desať dní a pšenice letnej v priemere skôr o desať až 22 dní. Zaznamenané zbery pšenice ozimnej sú zároveň najskoršie aspoň od roku 1991. Zber repky olejnej sa v niektorých lokalitách približoval k najskorším výskytom zberu.
„Na konci februára a na začiatku marca sme zaznamenali na Slovensku obdobie s výrazne nadpriemernou teplotou vzduchu,“ priblížili zo SHMÚ s tým, že takto dlhé obdobie urýchlilo vývoj jednotlivých odnoží obilnín v priebehu marca a apríla. „Od marca sme zaznamenali na viacerých miestach výrazne podnormálne mesačné úhrny atmosférických zrážok. Vplyvom ich deficitu sa v priebehu jari prehlbovalo pôdne sucho až do júna,“ dodali.
Dlhé obdobie pôdneho sucha sa prejavilo napríklad v nevyrovnanom raste poľných plodín, respektíve porasty zaostávali v raste v priebehu apríla a mája. „V niektorých prípadoch boli poľnohospodári nútení takto poškodené porasty zaorať ešte v apríli. Dlhé obdobie s výskytom pôdneho sucha v kombinácii s nadpriemernými hodnotami maximálnej dennej teploty vzduchu, najmä v závere júna, spôsobilo tzv. núdzové dozrievanie poľných plodín,“ doplnili.
Tieto klimatické faktory sa negatívne prejavili podľa fenometrických údajov najmä na výškach porastov jarných obilnín. „Priemerná výška jačmeňa jarného v 26. týždni 2026 dosahovala na viacerých lokalitách najmä južného Slovenska podpriemerné hodnoty, to znamená do 70 centimetrov (optimálna výška porastov je 70 až 110 centimetrov). Priemerná výška pšenice letnej ozimnej dosahovala na viacerých miestach aspoň spodnú hranicu optimálnej výšky porastu obilnín,“ spresnili. A preto podpriemerné výšky porastov obilnín môžu indikovať ich nižšiu očakávanú úrodu.
Podľa fenologickej stanice Podhájska nastal zber ozimných odrôd jačmeňa siateho 18. júna. Od tretej dekády júna začali so zberom jačmeňa aj v oblasti východného Slovenska. Napríklad prvý zber repky olejnej v tomto roku nastal podľa fenologickej stanice Černík 25. júna a zber pšenice podľa fenologickej stanice Podhájska 26. júna. V porovnaní s fenologickým normálom rokov 1991 až 2020 nastal zber repky olejnej skôr v priemere o sedem až desať dní a pšenice letnej v priemere skôr o desať až 22 dní. Zaznamenané zbery pšenice ozimnej sú zároveň najskoršie aspoň od roku 1991. Zber repky olejnej sa v niektorých lokalitách približoval k najskorším výskytom zberu.