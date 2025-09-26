< sekcia Import
Záver pracovného týždňa bude oblačný, vyskytne sa i dážď
Pranostika: Septembrový dážď poliam potrava, vinohradom otrava.
Autor TASR
Bratislava 26. septembra (TASR) - Prevažne oblačno, na juhozápade občasný dážď. Teploty 13 až 18 stupňov C.
Počasie v regiónoch
Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 12 až 9 a najvyššie denné 15 až 18 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 11 až 6 a najvyššie denné 13 až 17 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 11 až 7 a najvyššie denné 13 až 17 stupňov C.
Počasie na horách
Vo výške 1000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 7 a najvyššia denná 12 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 5 a najvyššia denná 9 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 2 a najvyššia denná 6 stupňov C.
Zdroj: meteo.sk
