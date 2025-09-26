Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 26. september 2025Meniny má Edita
Záver pracovného týždňa bude oblačný, vyskytne sa i dážď

.
Na snímke žena v daždivom a veternom počasí v Bratislave 14. septembra 2024. Foto: FOTO TASR - Jaroslav Novák

Pranostika: Septembrový dážď poliam potrava, vinohradom otrava.

Autor TASR
Bratislava 26. septembra (TASR) - Prevažne oblačno, na juhozápade občasný dážď. Teploty 13 až 18 stupňov C.

Počasie v regiónoch


Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 12 až 9 a najvyššie denné 15 až 18 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 11 až 6 a najvyššie denné 13 až 17 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 11 až 7 a najvyššie denné 13 až 17 stupňov C.


Počasie na horách


Vo výške 1000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 7 a najvyššia denná 12 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 5 a najvyššia denná 9 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 2 a najvyššia denná 6 stupňov C.



Zdroj: meteo.sk
