Piatok 10. apríl 2026Meniny má Igor
Záver pracovného týždňa má byť oblačný

.
Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič

Autor TASR
Bratislava 10. apríla (TASR) - Piatok: Jasno až polooblačno, na strednom a východnom Slovensku miestami prechodne zväčšená oblačnosť a tam ojedinele dážď alebo prehánky, od stredných, v noci aj v nižších polohách sneženie. Cez deň od západu v západnej polovici ďalšie pribúdanie oblačnosti. Chladno.

Najnižšia nočná teplota 1 až -4, lokálne, najmä v údoliach, -5 až -10 stupňov C. Mráz aj v nížinách!

Najvyššia denná teplota 7 až 12, na severe ojedinele chladnejšie. Prevažne slabý, spočiatku noci a na východe miestami aj dopoludnia prevažne severovýchodný vietor 3 až 7 m/s (10 až 25 km/h).





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 6 až 3 stupne C.

Vo výške 1000 - 1500 m 3 až -2 stupne C.

Vo výške 1500 - 2500 m -2 až -8 stupňov C.





Zdroj: SHMÚ
.

