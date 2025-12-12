Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 12. december 2025Meniny má Otília
< sekcia Import

Záver pracovného týždňa má byť polooblačný

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Teploty 4 až 9 stupňov C.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 12. decembra (TASR) - Polooblačno až oblačno, miestami hmla. Teploty 4 až 9 stupňov C.

Počasie v regiónoch


Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 4 až 1 a najvyššie denné 6 až 9 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 3 až -2 a najvyššie denné 4 až 8 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 3 až -1 a najvyššie denné 4 až 8 stupňov C.


Počasie na horách


Vo výške 1000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 6 stupňov C.

Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 5 stupňov C.

Vo výške 2000 m jasno. Najnižšia ranná teplota -1 najvyššia denná 3 stupne C.


VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.


zdroj: meteo.sk
.

Neprehliadnite

Premiér:Ak EÚ nebude rešpektovať suverénnu politiku, tradície, „skape“

CELÉ ZNENIE: Šiesti predsedovia vlád poslali list von der Leyenovej

KVASNICOVÁ: Neviem si úplne uvedomiť obrovskú váhu tej medaily

VIDEO: NEHODA AUTOBUSU PRI LUČENCI: Hlásia desať zranených