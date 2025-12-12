< sekcia Import
Záver pracovného týždňa má byť polooblačný
Teploty 4 až 9 stupňov C.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 12. decembra (TASR) - Polooblačno až oblačno, miestami hmla. Teploty 4 až 9 stupňov C.
Počasie v regiónoch
Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 4 až 1 a najvyššie denné 6 až 9 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 3 až -2 a najvyššie denné 4 až 8 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 3 až -1 a najvyššie denné 4 až 8 stupňov C.
Počasie na horách
Vo výške 1000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 6 stupňov C.
Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 5 stupňov C.
Vo výške 2000 m jasno. Najnižšia ranná teplota -1 najvyššia denná 3 stupne C.
zdroj: meteo.sk
Počasie v regiónoch
Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 4 až 1 a najvyššie denné 6 až 9 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 3 až -2 a najvyššie denné 4 až 8 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 3 až -1 a najvyššie denné 4 až 8 stupňov C.
Počasie na horách
Vo výške 1000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 6 stupňov C.
Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 5 stupňov C.
Vo výške 2000 m jasno. Najnižšia ranná teplota -1 najvyššia denná 3 stupne C.
zdroj: meteo.sk