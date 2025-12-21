< sekcia Import
Záver týždňa bude pochmúrny. Dočkáme sa ešte slnečných lúčov?
Prevažne zamračené a hmlisto, len ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele mrholenie.
Autor TASR
Bratislava 21. decembra (TASR) - Prevažne zamračené a hmlisto, len ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele mrholenie. Teplo.
Najnižšia nočná teplota 5 až 0, v údoliach miestami, najmä pri zmenšenej oblačnosti, okolo -2 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 3 až 8, v údoliach ojedinele okolo 1 stupňa C.
Bezvetrie alebo slabý vietor, na juhozápade juhovýchodný vietor do 6 m/s (20 km/h).
Vo výške 600 - 1000 m 2 až 6 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 6 až 3 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m 3 až -2 stupne C.
Počasie v regiónoch:
Teplota na horách:
