Záver týždňa bude teplý s malou oblačnosťou
Teploty sa budú pohybovať od 23 do 28 stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 6. septembra (TASR) - Slnečno. Teploty 23 až 28 stupňov Celzia.
Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 15 až 12 a najvyššie denné teploty 25 až 28 stupňov Celzia.
Na strednom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 14 až 9 a najvyššie denné teploty 23 až 27 stupňov Celzia.
Na východnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 14 až 10 a najvyššie denné teploty 23 až 27 stupňov Celzia.
Vo výške 1000m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 11 a najvyššia denná teplota 21 stupňov Celzia.
Vo výške 1500m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 12 a najvyššia denná teplota 17 stupňov Celzia.
Vo výške 2000m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 9 a najvyššia denná teplota 13 stupňov Celzia.
Zdroj: meteo.sk
Počasie v regiónoch:
Počasie na horách:
