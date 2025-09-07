Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 7. september 2025
Záver týždňa bude teplý s malou oblačnosťou

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Teploty sa budú pohybovať od 23 do 28 stupňov Celzia.

Autor TASR
Bratislava 6. septembra (TASR) - Slnečno. Teploty 23 až 28 stupňov Celzia.

Počasie v regiónoch:



Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 15 až 12 a najvyššie denné teploty 25 až 28 stupňov Celzia.

Na strednom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 14 až 9 a najvyššie denné teploty 23 až 27 stupňov Celzia.

Na východnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 14 až 10 a najvyššie denné teploty 23 až 27 stupňov Celzia.







Počasie na horách:



Vo výške 1000m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 11 a najvyššia denná teplota 21 stupňov Celzia.

Vo výške 1500m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 12 a najvyššia denná teplota 17 stupňov Celzia.

Vo výške 2000m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 9 a najvyššia denná teplota 13 stupňov Celzia.



VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.



Zdroj: meteo.sk
