Záver týždňa prinesie príjemné počasie
Teploty sa budú pohybovať od 24 do 29 stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 20. septembra (TASR) - Slnečno. Teploty 24 až 29 stupňov Celzia.
Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 17 až 14 a najvyššie denné teploty 26 až 29 stupňov C.
Na strednom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 16 až 11 a najvyššie denné teploty 24 až 28 stupňov C.
Na východnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 16 až 12 a najvyššie denné teploty 24 až 28 stupňov C.
Vo výške 1000 metrov malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 12 stupňov C a najvyššia denná teplota 22 stupňov C.
Vo výške 1500 metrov malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 13 stupňov C a najvyššia denná teplota 17 stupňov C.
Vo výške 2000 metrov malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 10 stupňov C a najvyššia denná teplota 13 stupňov C.
zdroj: meteo.sk
Počasie v regiónoch:
Počasie na horách:
