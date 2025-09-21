Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 21. september 2025Meniny má Matúš
< sekcia Import

Záver týždňa prinesie príjemné počasie

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Teploty sa budú pohybovať od 24 do 29 stupňov Celzia.

Autor TASR
Bratislava 20. septembra (TASR) - Slnečno. Teploty 24 až 29 stupňov Celzia.

Počasie v regiónoch:



Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 17 až 14 a najvyššie denné teploty 26 až 29 stupňov C.

Na strednom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 16 až 11 a najvyššie denné teploty 24 až 28 stupňov C.

Na východnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 16 až 12 a najvyššie denné teploty 24 až 28 stupňov C.




Počasie na horách:



Vo výške 1000 metrov malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 12 stupňov C a najvyššia denná teplota 22 stupňov C.

Vo výške 1500 metrov malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 13 stupňov C a najvyššia denná teplota 17 stupňov C.

Vo výške 2000 metrov malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 10 stupňov C a najvyššia denná teplota 13 stupňov C.



VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.


zdroj: meteo.sk
.

Neprehliadnite

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto pomaly balí kufre

HRABKO: Rozhodnutie Čaputovej ukončilo diskusie, čo prebiehali bez nej

Raši:Platy poslancov sa budúci rok v súvislosti s konsolidáciou znížia