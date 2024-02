Závislosť na alkohole môže zásadne ovplyvniť vzťahy v rodine

Bratislava 11. februára (TASR) - Alkoholizmus môže zásadne ovplyvniť aj vzťahy v rodine. Veľmi zle vplýva na psycho-sociálny rozvoj dieťaťa a patrí tiež medzi druhú najčastejšiu príčinu rozvodovosti. Liga za duševné zdravie (LDZ) na to upozornila na sociálnej sieti.



"Alkohol pomerne rýchlo devastuje osobnosť človeka. Prvé otupí vyššie city a ak aj alkoholik ešte funguje v mnohých oblastiach, v rodine vie byť bezcitný, drsný, krutý, zlý, násilný," priblížila terapeutka LDZ Jolana Kusá na webe ligy. Upozornila, že rodina často dlho dúfa, že sa situácia zmení. "Pomáha im v tom vždy znova fáza udobrovania, odprosovania, ktorá nasleduje po opileckom záchvate," vysvetlila.



Deti, vyrastajúce v takýchto rodinách, podľa nej roky znášajú nadmernú záťaž či veku neprimerané zážitky hrubosti a ohrozenia. "Dospelé deti alkoholikov často nevedia, prečo majú naďalej taký mizerný život, až keď začnú riešiť prítomnosť, niť ich privedie k tomuto neutešenému detstvu," doplnila odborníčka.



LDZ považuje v dnešnej dobe za nevyhnutné otvoriť dialóg o tomto probléme a spoločne hľadať riešenia. "Nestačí biť na poplach, treba zmeniť životný štýl a začať v rodinách, kde sa odovzdávajú kultúrne vzory, hodnoty deťom. V istých štruktúrach mládeže už existujú pravidlá, že oslavy sú nealko, že sa miešajú drinky, mixujú smoothies z ovocia a zeleniny. Treba to uchopiť a podporovať čo najširšie," skonštatovala Kusá.



Zuzana Kamendy z Centra pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) Bratislava podotkla, že pitie alkoholu je na Slovensku silno zakorenené až normalizované. "Neraz sú deti zvyknuté aj z rodín, že alkohol patrí k bežnému rodinnému posedeniu, k večeri, oslave a tak," skonštatovala s tým, že deti sa často učia modelovým učením. "Teda keď vidia, že niečo povedzme rodiča bežne robia, tak majú tendenciu to opakovať," vysvetlila. Najčastejším dôvodom, prečo mladí začnú piť, je podľa nej snaha zapadnúť do rovesníckej skupiny a pokusy experimentovať s pitím.