Zažite silu divočiny v príbehu koňa, ktorý túžil po slobode

Bratislava 4. júna (OTS) - Rosanne Parry prináša ďalší dojímavý príbeh o živote vo voľnej prírode. Tentoraz sledujeme divokého koňa, ktorý od narodenia čelí nebezpečenstvu, strachu aj strate. Vďaka ilustrovanej podobe a rozprávaniu z pohľadu zvieraťa si kniha Kôň menom Nebo získava miesto v srdciach mladých čitateľov aj dospelých milovníkov prírody.Nebo sa narodí ako slobodný divoký kôň, ktorý túži behať a miluje šíry obzor. Keď si ľudia začnú podmaňovať neobývané územia Severnej Ameriky, padne im za obeť – zajmú ho a on sa stane súčasťou poštovej služby Pony Express. Mladý žrebec vie, že ak chce ďalej žiť, musí nájsť spôsob, ako utiecť a znovu sa stretnúť so svojou rodinou.Foto: IKAR Kôň menom Nebo je krásne ilustrovaný príbeh, ktorý uzatvára faktografická príloha o koňoch a ich úlohe v poštovej službe Pony Express v 19. storočí. Tú určite ocenia všetci milovníci zvierat. Knižka ideálna pre čitateľov od 11 rokov, ale určite si v nej budú s chuťou listovať aj dospelí, milovníci zvierat a koní, či histórie.Citlivo napísaný príbeh o voľnosti, prežití a sile prírody, ktorý si získal srdcia čitateľov všetkých vekových kategórií. Keďže je prerozprávaný z pohľadu samotného koňa, dodáva to textu výnimočnú perspektívu. Môžete sa tak ponoriť do sveta zvierat a vnímať krajinu, inštinkty aj hrozby jeho očami.Foto: IKARNádherný, pútavý, ale aj silný príbeh, ktorý dokazuje, že aj detská literatúra môže byť rovnako inšpiratívna a dôležitá ako dospelá. Príbeh plný napätia, nádeje a hlbokého porozumenia prírode. Možno aj vás donúti zamyslieť sa nad tým, ako vnímame voľne žijúce zvieratá.Pre tento príbeh si autorka vybrala pohorienajmä preto, že je tam nádherne.píše v knihe.Z anglického originálu A Horse named Sky preložil Martin Brtko.