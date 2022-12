Zázraky existujú

Bratislava 7. decembra (OTS) - Všetci fanúšikovia troch kamošov Barbory Kardošovej, zbystrite pozornosť! Na pultoch kníhkupectiev je už štvrté pokračovanie príbehov zo života Juraja Králika.Úspešná séria kníh o fakticky fantastických kamošoch pokračuje. Babča Kardošová sa s kamošmi zžila natoľko, že pripravila aj štvrtý diel s názvom Traja kamoši a fantastický zázrak. FAKTICKY . Po poslednom príbehu si povedala, že kamoši sú traja, preto aj knihy budú tri. No keďže sa na ňu spustili viaceré žiadosti čitateľov, rozhodla sa, že príbehy Juraja Králika budú pokračovať. V novinke to však už nie je o stavaní bunkra a detských radovánkach. Juraj Králik podrástol a má celkom iné problémy. Dospieva a pozornosť rodičov sa až prehnane sústredí napríklad na jeho osobnú hygienu. Kamoška Laura s ním úplne prerušila spojenie, teda aspoň to tak vyzerá. Juraj, Laura a Jožino Tigria noha si musia poradiť s novými situáciami a emóciami zo sveta dospelých. Štvrté pokračovanie naďalej zdobia kresby talentovanej výtvarníčky a ilustrátorky Kataríny Slaninkovej, ktorá svoju tvorbu vystavovala aj v Japonsku, Egypte, Srbsku, Maďarsku a Bielorusku.Kniha bola slávnostne pokrstená 23. novembra 2022 v Martinuse na Nivách. Krstným otcom bol Dušan Dušek a krstilo sa naozaj originálne, pánskym dezodorantom. Viete prečo? Takto sa totiž nad svojou hygienou zamýšľa Juraj Králik, ktorému okolie v knihe často niečo naznačuje:„Viete, kedy si už fakt môžete byť istí, že smrdíte? Keď vám Mikuláš namiesto čokolády, mandarínky a orieškov vopchá do topánky svieži sprej pod pazuchy.“Na krste odznelo aj čítanie z knihy od Františka Kovára či Richarda Stankeho, ktorý načítal všetky audioknihy o troch kamošoch.Barbora Babča Kardošová je spisovateľka a režisérka. Jej debutový román sa volá Šialene milovaná a vyšiel v roku 2000. Vo Vydavateľstve SLOVART jej vyšli romány pre dospelých Anjeli nespia (2005), Sladko v ústach (2009), Vydať sa a zomrieť (2011), Medium love (2012) a 33 prípadov Kristy B. aj detské knihy Červené tenisky (2019) a sériu Traja kamoši . Napísala tiež televízne filmy Amálka, ja sa zbláznim a Čarovala ryba. Okrem písaniu sa venuje aj nahrávaniu audiokníh od slovenských aj zahraničných autorov a autoriek: wisteriabooks.sk