Utorok 7. apríl 2026
ZBYSTRITE: Hrozí sneženie i nočný mráz poškodzujúci vegetáciu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Bratislava 7. apríla (TASR) - Na severnom Slovensku hrozí sneženie, na juhu nočný mráz a na horách nárazový vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal niekoľko výstrah, informuje o nich na svojom webe.

Na sneženie upozorňujú meteorológovia výstrahou pre severné prihraničné okresy. Od 20.00 h do štvrtkového (9. 4.) popoludnia tam môže miestami spadnúť až desať centimetrov snehu.

Na juhu, v časti Nitrianskeho a Košického kraja, ale aj na Záhorí a v celom Banskobystrickom kraji bude rizikom nočný mráz, ktorý môže poškodiť vegetáciu. Od polnoci do stredajšieho (8. 4.) skorého rána môžu teploty klesnúť na mínus dva stupne Celzia, v Banskobystrickom kraji až na mínus štyri stupne Celzia.

Na horách stredného a severného Slovenska hrozí od utorkového podvečera do stredajšieho predpoludnia silný nárazový vietor, v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier môže nad pásmom lesa počas večera a noci dosiahnuť priemernú rýchlosť 90 - 105 kilometrov za hodinu, teda parametre silnej až mohutnej víchrice.
