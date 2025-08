Zdanlivé samovraždy, ktoré vedú k farmaceutickým praktikám

Bratislava 1. augusta (OTS) - Robin Cook opäť rozvíja napätie a morálne dilemy v medicínskom thrilleri Spôsob smrti , kde žena v čele medicínskeho vyšetrovacieho úradu čelí konšpirácii dobre skrytej za rúškom vedeckého pokroku.Po tom, čo sa doktor Jack Stapleton pri konfrontácii so sériovým vrahom z radov zdravotníkov ocitol na prahu smrti, bremeno zodpovednosti doma aj v práci preberá jeho manželka Laurie Montgomeryová.Ako šéfka Ústavu hlavného súdneho lekára v New Yorku trvá na spolupráci s mladším kolegom, doktorom Ryanom Sullivanom, ktorý podľa nej nepodáva náležitý pracovný výkon. Pod jej dohľadom má uskutočniť pitvu obete samovraždy, čo je pre mladého lekára takmer nemysliteľná predstava. Laurie dúfa, že táto spolupráca podnieti Ryanov záujem o forenzné vedy, no ani vo sne by jej nenapadlo, že sa dá nechtiac vtiahnuť do obrovského sprisahania.V zúfalom úsilí vyhnúť sa čo najväčšiemu množstvu pitiev Ryan navrhne, že sa pustí do výskumného projektu s cieľom objasniť samovraždy, ktorých zoznam spísal jeden z terénnych vyšetrovateľov. Rovnako ako prípad, ktorý analyzoval s Laurie, aj tie nasledujúce nastoľujú znepokojujúce otázky o spôsobe smrti obetí. Hoci projekt predstavuje skôr zastierací manéver ako seriózny výskum, Ryan na svoje prekvapenie odhalí spoločné črty, ktoré jednotlivé samovraždy spájajú. Azda najohromujúcejšie je to, že jeho pátranie napokon ohrozí jeho aj Laurie. Povedie totiž k odhaleniu nekalých praktík vo výskume, ktorý mal životy zachraňovať, nie ich brať.Laurie s Ryanom totiž odhaľujú konšpiráciu s firmou, ktorá propaguje najmodernejšie testy na diagnostiku rakoviny – no v skutočnosti ide o podvod, ktorého cieľom je finančný zisk na úkor pacientov. Keď sa do vyšetrovania zapletie Laurie, jej vlastný život je ohrozený.Séria Jacka a Laurie tak pokračuje už štrnástym dielom, má to rýchle tempo, presné forenzné detaily a chuť pokračovať v čítaní až do poslednej kapitoly. Možno by sa dalo ešte popracovať na závere, finále príbehu, ísť viac do hĺbky najmä pokiaľ ide o hodnovernú motivickú stránku. Napriek tomu je to povinné čítanie pre dlhodobých fanúšikov série a Robina Cooka ako takého.Ak vás teda zaujímajú lekárske záhady, napínavý príbeh z medicínskeho prostredia a baví vás postupné odhaľovanie stôp a indícií, Spôsob smrti vám to ponúka.Z anglického originálu Manner of Death (G. P. Putnam’s Sons, An imprint of Penguin Random House LLC, USA 2023) preložil Róbert Hrebíček.Milan Buno, knižný publicista