Do postcovidového centra bardejovskej nemocnice posiela pacienta lekár

Bardejov 5. júla (TASR) – Vyšetrenie v postcovidovom centre (PCC) Nemocnice s poliklinikou (NsP) Sv. Jakuba Bardejov má pacientovi s príznakmi postcovidového syndrómu odporučiť praktický lekár. Okrem výmenného lístka so sebou potrebuje na prvú návštevu centra fungujúceho na poliklinickom oddelení pneumológie a ftizeológie v pavilóne ambulancií priniesť aj niekoľko ďalších dokumentov. TASR o tom informoval riaditeľ NsP Marián Petko.



"Praktický lekár objedná pacienta na pneumologickú ambulanciu s jasným oznámením, že žiada vyšetrenie v PCC," uviedol s tým, že takéto odporúčanie sa týka pacientov, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 pred viac ako 12 týždňami a vyskytuje sa u nich súbor príznakov, ktoré "nie sú vysvetliteľné inou príčinou". Ako podotkol, nepatrí medzi ne akútny a postakútny stav.



Pacient má na prvé vyšetrenie v pneumologickej ambulancii, na ktoré sa musí vopred objednať, so sebou okrem výmenného lístka priniesť zdravotnú dokumentáciu alebo výpis z nej, v prípade predošlej hospitalizácie aj prepúšťaciu správu a tiež röntgenovú snímku hrudníka, ak ju nemal urobenú počas predošlých 30 dní. "Pneumológ po vyšetrení a zhodnotení stavu rozhodne o ďalšom postupe zo strany pneumologickej ambulancie a súčasne rozhodne o potrebe ďalších vyšetrení podľa príznakov," doplnil Petko. Pacienta na prípadné ďalšie vyšetrenie v rehabilitačnej, psychologickej, psychiatrickej alebo neurologickej ambulancii objedná zdravotná sestra.



Ordinačné hodiny PCC na pľúcnej ambulancii lekárky Heleny Leščišinovej sú v pondelky, stredy a piatky v čase od 10.00 do 12.00 h. Ako Petko pripomenul, vyšetrenia v rámci liečby postcovidového syndrómu sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia. PCC funguje v bardejovskej nemocnici od 1. júna.