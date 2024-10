Zdravie: Klaunské večerníčky pomôžu detským pacientom so zaspávaním

Bratislava 19. októbra (TASR) - Zdravotní klauni z občianskeho združenia Červený nos Clowndoctors prinášajú nový program Klaunské večerníčky. Vo vybraných nemocniciach s ním budú od októbra do apríla, teda v čase skoršieho stmievania, navštevovať detských pacientov. Chcú ich tak odpútať od ťaživých myšlienok a umožniť im pokojné zaspávanie. TASR o tom informovala Martina Dobšinská Novomestská zo združenia.



"Či už to je dobrodružný príbeh o ceste ku hviezdam, alebo je témou večerný táborák, využívame jemnú upokojujúcu hudbu, hru so svetlom a láskavý humor. Vieme, že nemôžeme deti pred spaním rozblázniť, ale skôr upokojiť, vtiahnuť ich do krásneho sveta fantázie, kde sú hrdinami príbehu práve ony," priblížil umelecký riaditeľ združenia Pavel Mihaľák.



Klauni majú pri večernom programe pripravený scenár. Ich kostýmami sú pyžamá a k rekvizitám patria baterky a prikrývka. Prvýkrát Klaunský večerníček zrealizovali na detskej onkológii v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave. "Klaunskej dvojici sa podarilo navodiť takmer domácu atmosféru, malých pacientov po zotmení upokojili, odbúrali stres a jemným klaunským umením pripravili na spánok," dodal riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň.