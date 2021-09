Osobný tréner: Lepšie je začať s cvičením postupne a vybudovať si zvyk

Bratislava 15. septembra (TASR) – Nepravidelný pohyb, nárazové cvičenie a vysoké nasadenie môže viesť k svalovej horúčke, často tiež dochádza k zraneniam. Ako pre TASR uviedol profesionálny osobný tréner Ľuboš Gsch, šport a pohyb vyžadujú svoj čas, pravidelnosť, disciplínu a trpezlivosť.



Poukázal na to, že letné mesiace a sezónne športy majú tendenciu „nakopnúť“ mnohých ľudí k pravidelnému športovaniu. Existujú však aj takí, ktorí sa hýbu nepravidelne a nárazovo, idú „nadoraz“ a často nad rámec svojich kondičných možností. Gsch upozorňuje na to, že nárazové cvičenie, ako napríklad bicyklová túra či intenzívny tréning na „rýchle schudnutie“, môže viesť k svalovej horúčke, zraneniu alebo sklamaniu a zanevreniu na športovanie ako také. „Tréningy, či už počas teplých letných dní alebo počas bežných dní, by mali mať jeden spoločný ukazovateľ, a tým je pravidelnosť. Človek by sa mal rozhodovať podľa toho, čo je schopný realizovať a v akej kondícií sa nachádza,“ hovorí Ľuboš Gsch.



Lepšie je podľa neho začať s cvičením postupne, vybudovať si zvyk a k požadovaným výsledkom sa dostať na základe pravidelného pohybu. „Ak je vašou motiváciou chudnutie, a preto chcete začať cvičiť, nemôžete očakávať, že to, čo ste naberali niekoľko mesiacov, dáte dole za týždeň,“ vysvetlil. Dodal, že pri športe je dôležitá aktuálna kondícia, stupeň trénovanosti a pripravenosti na záťaž. A to v rámci silového tréningu, aj pri kondičnej záťaži. „Nemyslím si, že existuje nejaká konštanta, od ktorej by sme sa mali odvíjať. Treba začať rozumne, v rámci svojich možností.“



Počas teplých dní odporúča cvičiť skôr v ranných alebo večerných hodinách, keď ešte nie je tak teplo. V prípade fyzickej aktivity v horúčavách je potrebné tréning prispôsobiť podmienkam. „Necvičí sa až do tak vysokých frekvencií, záťaží, intenzity a prestávky sa prispôsobujú teplotám,“ hovorí Ľuboš Gsch s tým, že bez rozdielu počasia je nutné dodržiavať pri športe pitný režim.



Začínajúcim športovcom, ktorí si nie sú istí, ako začať, koľko si toho „naložiť“ a ako dosiahnuť svoj cieľ odporúča obrátiť sa na profesionálov. „Možností je veľa – či už budete cvičiť doma pod dohľadom trénera, online formou alebo pomocou knihy – je to na vašich preferenciách,“ vysvetlil Gsch.