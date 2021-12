Mikulášsky balíček nemusí obsahovať len nezdravé sladkosti

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 4. decembra (TASR) - Nie všetky sladkosti v mikulášskom balíčku musia byť nezdravé. Nachádzať by sa v ňom mali čokolády s vysokým obsahom kakaa či gumené cukríky, ktoré sú zdrojom kolagénu, uviedla pre TASR vedúca odboru podpory zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave Zuzana Klinčáková.Pripomenula, že sladkosti a sladené nápoje sú nevhodné na každodennú konzumáciu.uviedla.Preferovať podľa odborníčky treba výrobky z tmavej horkej čokolády, ktorá obsahuje antioxidačne pôsobiace polyfenoly významné v prevencii tzv. civilizačných ochorení. Fenyletylamín zasa zvyšuje pozornosť, podporuje aktivitu a potláča depresiu. Významný je podľa Klinčákovej aj obsah minerálnych látok, akými sú horčík, fosfor, vápnik, železo či draslík, ktoré takéto čokolády obsahujú.Potešia aj sladkosti typu cereálnych tyčiniek, ktoré sú sladké a zároveň prospešné pre zdravie. Okrem čerstvého ovocia, ktoré by malo byť základom každého balíčka, je podľa odborníčky zdravé a obľúbené aj sušené ovocie.povedala.Sušené ovocie zasa dodá do organizmu prospešné látky ako vápnik, horčík, zinok a železo. Medzi takéto patria aj pre vianočný čas typické datle a figy.radí odborníčka z bratislavského RÚVZ. Poukázala na to, že obsahujú prázdne kalórie a sú vyrábané z nekvalitných margarínov. Lepšími pochúťkami sú rôzne bio keksíky vyrobené z celozrnnej múky a semiačok.Symbolickou súčasťou balíčka by mali byť aj rôzne orechy a oriešky. Tie majú mnoho pozitívnych nutričných vlastností, sú zdrojom zdraviu prospešných nenasýtených mastných kyselín, vlákniny, vitamínov a mnohých minerálov. Okrem domácich vlašských orechov a lieskovcov sú obľúbené kešu oriešky, para orechy a hlavne arašidy.Tu však Klinčáková upozorňuje, že orechy patria k najčastejším potravinovým alergénom.uzavrela.