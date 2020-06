Odborníci upozorňujú mladých na škodlivosť ľahkých drog

Banská Bystrica 26. júna (TASR) - Témou tohtoročného medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi, ktorý pripadá na piatok, je heslo Lepšie vedomosti pre lepšiu starostlivosť.



"Tohtoročná téma sa spojila so svetovou iniciatívou Spojených národov kampaňou Overené, spustenou 21. mája, ktorá bojuje proti dezinformáciám spojeným s ochorením COVID-19," informovala hovorkyňa banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Mária Tolnayová.



Cieľom Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi je informovať verejnosť, najmä však mladých ľudí, o škodlivých účinkoch drog a ich vplyve na zdravie a zároveň vyvrátiť mýtus o neškodnosti tzv. legálnych alebo ľahkých drog. S nimi sa mladý človek dostáva do kontaktu ako s prvými drogami - napríklad marihuana, alkohol a tiež cigarety. Aj tieto drogy spôsobujú závažné zdravotné, rodinné a sociálne problémy mladí ľudia ich často podceňujú.



Tolnayová uviedla, že k aktivitám tohto medzinárodného dňa sa pripája aj RÚVZ v Banskej Bystrici, a to prostredníctvom elektronicky zaslaných edukačných materiálov 64 základným a stredným školám v okresoch Banská Bystrica a Brezno.



Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií SR v roku 2018 bolo na Slovensku liečených pre užívanie nezákonných drog 3038 osôb. Muži tvorili 81,6 percenta všetkých pacientov, ženy 18,4 percenta. V roku 2018 sa liečilo z drogovej závislosti o 31,2 percenta osôb viac ako v roku 2004.



Vedúca oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ Banská Bystrica Zora Kľocová Adamčáková uviedla, že užívanie drog v Európe zahŕňa v súčasnosti širšiu škálu látok ako v minulosti. Odhaduje sa, že vyše 96 miliónov alebo 29 percent dospelých v Európskej únii vyskúšalo v priebehu svojho života nelegálne drogy. Skúsenosti s užívaním drog častejšie uvádzajú muži než ženy. Najčastejšie skúšanou drogou je kanabis. Odborníčka v tejto súvislosti upozorňuje, že s užívaním nelegálnych drog sa spájajú chronické a akútne zdravotné problémy.