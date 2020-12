Pacientska organizácia Nie rakovine pomáha chrániť pacientov

Na archívnej snímke jedna zo zakladateľov OZ Nie rakovine Jana Pifflová Španková 26. júna 2020. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 13. decembra (TASR) – Pacientska aliancia Nie rakovine sa snaží v čase nového koronavírusu pomôcť chrániť pacientov so zriedkavými neuroendokrinnými tumormi (NET) pankreasu a iných orgánov. Prináša im novú terénnu sociálnu službu – pomoc domácich onkoasistentov. TASR o tom informovala prezidentka aliancie Nie rakovine Jana Pifflová Španková.Klinická onkologička Dagmar Sorkovská vysvetlila, že existuje niekoľko typov NET, najčastejšie postihujú tráviacu trubicu, pankreas a pľúca. Ide o vzácne nádorové ochorenia, vyskytujúce sa rovnako u mužov i žien. Podľa slov onkologičky je priemerný vek pri diagnóze 50 až 60 rokov. NET sú pomaly rastúce, od začiatku ochorenia do určenia diagnózy často uplynie podľa odborníčky päť až sedem rokov." uviedla s tým, že viac ako 50 percent z nich sa rozšíri do iných častí tela skôr, než sa zistia.Endokrinologička Soňa Kiňová doplnila, že niektorí pacienti s gastroenteropankreatickými NET majú možnosť domáceho podávania subkutánnej injekčnej liečby. Liek teda môžu dostávať doma, bez nutnosti chodiť do zdravotníckeho zariadenia. Forma podania je injekciou, zvyčajne raz za 28 dní. Liečba obmedzuje príznaky NET tým, že zabráni telu, aby produkovalo príliš veľa hormónov. Môže tiež potláčať rast určitých typov NET. Účinok injekcie podľa jej slov vydrží asi mesiac.Pifflová Španková doplnila, že organizácia Nie rakovine plánuje vyškoliť desať terénnych domácich onkoasistentov na pokrytie každého z krajov Slovenska. "" dodala.Dôvodom zavedenia tejto terénnej sociálnej služby je potreba zvýšenej ochrany najmä imunokompromitovaných pacientov, akými sú aj onkologickí pacienti. Princíp domáceho podávania liečby s exkluzívnou podporou či asistenciou terénneho domáceho onkoasistenta je podľa Pifflovej Špankovej výnimočnou cestou, ako nevystavovať pacientov s NET zbytočným rizikám.