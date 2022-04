Počet pacientov v bdelej kóme na Slovensku rastie

Bratislava 9. apríla (TASR) - Počet pacientov v bdelej kóme na Slovensku narastá. Finančná podpora zo strany štátu však nie je dostatočná. Upozornilo na to občianske združenie Národný inštitút bdelej kómy. Reaguje na to aj novoprijatá novela zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá pacienta v bdelej kóme definuje ako pacienta s potrebou dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti.



"V minulosti sme mali zanedbateľný počet pacientov v kóme a v bdelej kóme. Nebolo nutné riešiť problematiku pacientov v bdelej kóme vo väčšom rozsahu. Dnes vďaka napredovaniu medicíny a čoraz lepšej schopnosti zachrániť človeku život a stabilizovať hlavné životné funkcie počet pacientov v kóme a v bdelej kóme narastá," uviedol inštitút.



Upozornil, že v bdelej kóme je 3524 pacientov a väčšina z nich sa nachádza v domácej starostlivosti. Finančná podpora pacientov a ich rodín však zo strany štátu nie je podľa neho dostatočná. "Tieto rodiny zostávajú bez príjmu a príspevky od štátu ich dokážu dostávať na hranicu finančných problémov, aj na toto chceme poukazovať a hľadať riešenia v spolupráci s kompetentnými. Už pred časom vznikol návrh na automat, ktorý by v správnej miere upravoval opatrovateľský príspevok, nikto kompetentný na to nereagoval," doplnil Miroslav Vavra z inštitútu.



Špeciálny systém pomoci pre osoby v bdelej kóme neexistuje. Potvrdilo to Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR s tým, že za účelom zlepšenia podmienok pre osoby, ktoré vykonávajú osobnú asistenciu, alebo opatrujú fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, môže štát nariadením vlády každoročne k 1. júlu zvýšiť hodinovú sadzbu osobnej asistencie a peňažný príspevok na opatrovanie.



"V aktuálnom nariadení vlády SR (v súčasnosti bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie) sa sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie, ktorá slúži na výpočet výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu, navrhuje zvýšiť na sumu 5,20 eura," uviedlo ministerstvo. Zvýšiť sa má tiež peňažný príspevok na opatrovanie.



Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR upozornilo na novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorú tento týždeň schválila vláda. Novelou sa pacienti v bdelej kóme definovali ako pacienti s potrebou dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti, čím sa im môže poskytnúť ošetrovateľská starostlivosť v ústavnom zdravotníckom zariadení po dobu šiestich mesiacov. Ak si to ich zdravotný stav vyžaduje, môže byť táto doba na základe žiadosti zdravotníckeho zariadenia zdravotnou poisťovňou pacienta predĺžená, a to aj opakovane.



Novelou sa podľa MZ SR podporuje aj starostlivosť o pacientov v bdelej kóme v domácom prostredí. "V praxi to bude znamenať, že pacient v bdelej kóme bude mať garanciu poskytovania dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti v jeho domácom prostredí prostredníctvom agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti alebo (v prípade terminálneho štádia choroby) mobilným hospicom," vysvetlil rezort. Vyzdvihol tiež, že v zákone sa zadefinoval multidisciplinárny prístup k pacientovi a podporný tím.