Na Slovensku je dostupný nový liek pre mladých s epilepsiou

Bratislava 6. marca (TASR) – Pre deti a mladých s epilepsiou je na Slovensku k dispozícii nový bezplatný liek, ktorý pomáha pri akútnych záchvatoch. Ako priblížila detská neurologička Jana Chamilová, jeho hlavnou výhodou je že sa na rozdiel od bežne zaužívanej rektálnej formy lieku užíva ústne.



Ozrejmila, že štandardne sa na liečbu epileptických záchvatov využíva rektálny liek s účinnou látkou diazepam. Nový liek obsahuje účinnú látku midazolam.



"Oproti zaužívanej rektálnej forme oceňujem v prípade bukálneho antikonvulzíva predovšetkým praktickú formu podania do úst. Ďalším kladom je zníženie možného vzniku závislosti od rektálneho lieku s účinnou látkou diazepam u predisponovaných pacientov, hlavne adolescentov. Hlavnými benefitmi lieku s účinnou látkou midazolam sú komfort podania, bezpečnosť a účinnosť, ako aj zníženie pretrvávajúceho útlmu po aplikácii," skonštatovala Chamilová.



Výhodou nového lieku je tiež, že účinkuje rýchlejšie. Priemerný čas do zastavenia záchvatu po jeho podaní je podľa odborníčky osem až desať minút, v prípade rektálneho diazepamu 15 minút po podaní.



Na domáce použitie je liek schválený pre deti od šesť mesiacov, pričom je dostupný iba na lekársky predpis. Na Slovensku je plne hradený zo zdravotného poistenia a pacienti zaň nemusia doplácať. Dodáva sa v predplnených striekačkách, ktoré sú farebne označené podľa dávky a veku dieťaťa. "Zreteľné farebné odlíšenie eliminuje možnosť nesprávneho podania," vysvetlila odborníčka.



Epilepsia je závažné ochorenie mozgu, ktoré sa prejavuje predovšetkým opakovanými epileptickým záchvatmi. Na Slovensku ňou trpí približne 70.000 ľudí, celosvetovo asi 70 miliónov. Výskyt sa vzhľadom na pohlavie nelíši, z hľadiska veku sa týka najmä detí v dojčenskom veku, adolescentov a starších ľudí.



Epileptický záchvat môže podľa odborníčky trvať sekundy, minúty, vo výnimočných prípadoch aj hodiny. Podľa štandardných postupov sa odporúča podanie liečby v čase od päť do desať minút od jeho nástupu.