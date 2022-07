Pozor na úpal: Odborníci radia vyhýbať sa slnku a dopĺňať tekutiny

Bratislava 1. júla (TASR) - Úpal v lete nie je nezvyčajným javom, náchylní sú najmä starší ľudia a malé deti. Upozorňuje na to Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave. Prvou pomocou je postupné ochladzovanie a doplnenie tekutín.



"Úpal je poškodenie zdravia, ku ktorému dochádza pôsobením vysokej teploty alebo vlhkosti prostredia na organizmus, kedy telo nie je schopné odvádzať prebytočné teplo a dochádza k poškodeniu organizmu teplom," priblížil úrad. Medzi príznaky patrí únava, bolesť hlavy, závrate, vracanie, hnačky, kŕče, zrýchlené dýchanie a pulz, ale aj zmätenosť či dezorientácia. Tiež poruchy vedomia, halucinácie, zmeny duševného stavu, bezvedomie či suchá koža.



Počas horúcich dní by sa ľudia medzi 11.00 a 15.00 h nemali vystavovať priamemu slnku. Pri vonkajších aktivitách odborníci radia robiť si prestávky v tieni, nosiť pokrývku hlavy, používať opaľovací krém a nosiť slnečné okuliare. "Novorodenci a dojčatá nemajú vyvinuté termoregulačné mechanizmy, úpal im hrozí už po niekoľkých minútach. Rodičia by mali pravidelne kontrolovať, aby deti nosili ľahký, vzdušný, svetlý odev, pokrývku hlavy, dodržiavali pitný režim, používali krémy s vysokým ochranným faktorom," vysvetlil RÚVZ.



Pri vysokých teplotách sa odporúča obmedziť alkoholické a kofeínové nápoje, ktoré zbytočne odvodňujú organizmus. Vhodné je piť minerálky s obsahom solí, ktoré dodávajú do organizmu stratené minerály. Dôležité je aj zvýšenie príjmu čerstvej zeleniny a ovocia.



V prípade úpalu RÚVZ radí okamžite vyhľadať chladné prostredie s prístupom čerstvého vzduchu a uvoľniť, prípadne úplne odstrániť oblečenie. Ďalšou voľbou je sprchovanie vlažnou vodou, priloženie vrecka s ľadom na zátylok, pod pazuchy a na slabiny.