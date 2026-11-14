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Zdravie: S diabetom žije viac ako štvrť milióna poistencov VšZP
Najväčšia zdravotná poisťovňa na to upozorňuje pri príležitosti sobotného Svetového dňa diabetu.
Autor TASR
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Bratislava 14. novembra (TASR) - S diagnózou diabetes mellitus 1. a 2. typu žije viac ako štvrť milióna poistencov štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Toto ochorenie pritom nie je len otázkou zvýšenej hladiny cukru v krvi. U niektorých ľudí vedie k rôznym komplikáciám, ktoré im sťažujú každodenný život. Poškodenie nervov sa môže prejaviť napríklad mravčením, pálením či stratou citlivosti v dolných končatinách. Zmeny na očnej sietnici či poškodenie obličiek si človek spočiatku nemusí všimnúť. Najväčšia zdravotná poisťovňa na to upozorňuje pri príležitosti sobotného Svetového dňa diabetu.
V roku 2025 evidovala najväčšia zdravotná poisťovňa diabetes u viac ako 252.000 poistencov, z toho viac ako 244.000 z nich malo diabetes 2. typu. Táto forma sa najčastejšie rozvíja v dospelosti a človek o nej nemusí celé roky vedieť. Prvým signálom ochorenia tak môže byť zvýšená hladina cukru v krvi zistená pri preventívnej prehliadke u všeobecného lekára. Medzi rizikové faktory patria nadváha či obezita, nedostatok pohybu aj výskyt tohto ochorenia v rodine. Diabetes 1. typu sa, naopak, často prejaví už v detstve alebo počas dospievania, hoci vzniknúť môže v každom veku. Jeho príznaky zvyčajne nastupujú rýchlejšie a človek potrebuje inzulín každý deň.
Vlani zaznamenala VšZP diabetes prvýkrát u vyše 21.500 poistencov, z toho približne 19.000 malo diabetes 2. typu. V prvom polroku 2026 ho malo prvýkrát diagnostikovaný 11.300 ľudí, pričom u väčšiny (viac ako 10.000) išlo opäť o diabetes 2. typu.
Z regionálneho pohľadu žije najviac poistencov s diabetom v Žilinskom kraji, kde ich bolo v minulom roku takmer 39.000. Nasledovali Prešovský kraj s približne 36.500 a Bratislavský kraj s vyše 33.000 poistencami. Najmenší výskyt tohto ochorenia bol v Banskobystrickom kraji, kde išlo približne o 27.000 poistencov.
Poškodenie nervov pri diabete sa môže prejaviť mravčením či pálením v dolných končatinách, ale aj postupnou stratou citlivosti. Zdravotná poisťovňa evidovala vlani nervové komplikácie u takmer 70.000 poistencov a postihnutie periférnych ciev u takmer 16.000. Ak ochorenie ciev obmedzí prívod krvi do chodidiel, aj drobné rany sa hoja ťažšie. Horšie prekrvenie aj strata citlivosti zvyšujú riziko diabetickej nohy. Diagnózy, ktoré s ňou súvisia, zaznamenala zdravotná poisťovňa u vyše 70.000 poistencov.
Pri očiach a obličkách prvé zmeny často odhalí až vyšetrenie. Očný lekár dokáže zachytiť zmeny na sietnici ešte skôr, ako sa pacientovi zhorší zrak. Na začínajúce poškodenia obličiek zas môžu upozorniť výsledky vyšetrenia krvi a moču. Očné komplikácie zaznamenala zdravotná poisťovňa vlani u vyše 28.000 poistencov, ťažkosti s obličkami malo približne 15.000.
Na zdravotnú starostlivosť súvisiacu s diabetom vynaložila VšZP vlani celkovo 143,2 milióna eur. Lieky na diabetes užívalo vyše 208.000 poistencov, z ktorých sa viac ako 56.000 liečilo inzulínom.
V roku 2025 evidovala najväčšia zdravotná poisťovňa diabetes u viac ako 252.000 poistencov, z toho viac ako 244.000 z nich malo diabetes 2. typu. Táto forma sa najčastejšie rozvíja v dospelosti a človek o nej nemusí celé roky vedieť. Prvým signálom ochorenia tak môže byť zvýšená hladina cukru v krvi zistená pri preventívnej prehliadke u všeobecného lekára. Medzi rizikové faktory patria nadváha či obezita, nedostatok pohybu aj výskyt tohto ochorenia v rodine. Diabetes 1. typu sa, naopak, často prejaví už v detstve alebo počas dospievania, hoci vzniknúť môže v každom veku. Jeho príznaky zvyčajne nastupujú rýchlejšie a človek potrebuje inzulín každý deň.
Vlani zaznamenala VšZP diabetes prvýkrát u vyše 21.500 poistencov, z toho približne 19.000 malo diabetes 2. typu. V prvom polroku 2026 ho malo prvýkrát diagnostikovaný 11.300 ľudí, pričom u väčšiny (viac ako 10.000) išlo opäť o diabetes 2. typu.
Z regionálneho pohľadu žije najviac poistencov s diabetom v Žilinskom kraji, kde ich bolo v minulom roku takmer 39.000. Nasledovali Prešovský kraj s približne 36.500 a Bratislavský kraj s vyše 33.000 poistencami. Najmenší výskyt tohto ochorenia bol v Banskobystrickom kraji, kde išlo približne o 27.000 poistencov.
Poškodenie nervov pri diabete sa môže prejaviť mravčením či pálením v dolných končatinách, ale aj postupnou stratou citlivosti. Zdravotná poisťovňa evidovala vlani nervové komplikácie u takmer 70.000 poistencov a postihnutie periférnych ciev u takmer 16.000. Ak ochorenie ciev obmedzí prívod krvi do chodidiel, aj drobné rany sa hoja ťažšie. Horšie prekrvenie aj strata citlivosti zvyšujú riziko diabetickej nohy. Diagnózy, ktoré s ňou súvisia, zaznamenala zdravotná poisťovňa u vyše 70.000 poistencov.
Pri očiach a obličkách prvé zmeny často odhalí až vyšetrenie. Očný lekár dokáže zachytiť zmeny na sietnici ešte skôr, ako sa pacientovi zhorší zrak. Na začínajúce poškodenia obličiek zas môžu upozorniť výsledky vyšetrenia krvi a moču. Očné komplikácie zaznamenala zdravotná poisťovňa vlani u vyše 28.000 poistencov, ťažkosti s obličkami malo približne 15.000.
Na zdravotnú starostlivosť súvisiacu s diabetom vynaložila VšZP vlani celkovo 143,2 milióna eur. Lieky na diabetes užívalo vyše 208.000 poistencov, z ktorých sa viac ako 56.000 liečilo inzulínom.