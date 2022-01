Škorica obsahuje vápnik a železo, je aj bojovníkom pri bolesti hrdla

Bratislava 22. januára (TASR) - Priaznivé účinky na zdravie má škorica vďaka množstvu antioxidantov, a to flavonoidov, vitamínov A, B, C, E a K. Z minerálnych látok obsahuje vápnik, železo, horčík, draslík, sodík a zinok. Práve pre obsah týchto zložiek dokáže podporiť imunitu. Na sociálnej sieti to uviedol Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava hlavné mesto.



Škorica má podľa RÚVZ aj antibakteriálne, antivírusové a protiplesňové vlastnosti. "Výborná je vďaka svojim protizápalovým účinkom pri prechladnutí a bolesti hrdla," spresnil RÚVZ.



Je vhodná pre ľudí s vysokým krvným tlakom, pomáha normalizovať hladinu cukru v krvi. Škorica sa v súčasnosti využíva pri nechutenstve, tráviacich ťažkostiach, plynatosti a ľahkých kŕčoch. "Svoj význam má aj pri chudnutí, znižovaní hladiny cholesterolu v krvi, ale tiež pri stavoch vyčerpanosti," dodal RÚVZ.



Škorica by sa však nemala používať pri precitlivenosti na silicu a pri žalúdočných a črevných vredoch.