Správne uchovávanie potravín v lete a ich úprava predchádza nákazám

Banská Bystrica 24. júna (TASR) – Každé leto prináša so sebou nebezpečenstvo rozličných alimentárnych nákaz. Preto je podľa odborníkov z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici dôležité, ako uchovávame a upravujeme pokrmy. Ak ich skladujeme pri nesprávnej teplote, dochádza v nich k množeniu sa mikroorganizmov, kazeniu a v prípade, že sa v nich nachádzajú choroboplodné mikroorganizmy, je vysoké riziko vzniku alimentárnych ochorení.



"Každá potravina má určené ideálne podmienky skladovania, ide najmä o teplotu a vlhkosť vzduchu. Je ich nutné dodržiavať v každom ročnom období, nielen v lete, aj keď vtedy sú podmienky uchovávania potravín zložitejšie," konštatovala Ivana Sedliačiková z banskobystrického RÚVZ.



Ako zdôraznila, v letných dňoch je dôležité nenakupovať väčšie množstvo potravín a pri príprave pokrmov dbať na ich čerstvosť. Taký pokrm je zdravší a chutnejší.



"Často sa konzumuje zelenina a ovocie bez dôkladného umytia. Aj taký melón môže byť rizikový. Najmä, keď deti oblizujú sladkú šťavu z rúk a do zažívacieho traktu sa im dostanú baktérie zo špinavého povrchu melóna, prípadne z nedôkladne umytých rúk. Jedna z najdôležitejších rád je stále dodržiavať zásady osobnej hygieny, najmä časté a dôkladné umývanie a dezinfekcia rúk," dodala odborníčka.



Podľa nej dôležitú úlohu v teplých letných dňoch má aj dostatočný príjem tekutín. Vhodná je pitná voda, pramenité a minerálne vody, radšej nesýtené a rôzne ovocné a bylinkové čaje. Vystríhať sa treba pitiu vody z neznámeho zdroja. V prípade väčších strát vody potením, pri fyzickej námahe a pri horúčavách, je potrebné príjem tekutín zvýšiť. Odborníci tiež radia, aby ľudia v lete počas dlhých ciest nekonzumovali rýchlo sa kaziace potraviny, typu bryndza, majonézové šaláty alebo šľahačkové zákusky. Mohli by si pokaziť dovolenku.