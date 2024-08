Pri ÚRAZE môže opuch či ostrá bolesť varovným signálom

Bratislava 25. augusta (TASR) - Rozvoj opuchu, ostrá, pichavá bolesť či nestabilita kolena po jeho úraze sú varovnými signálmi, pri ktorých je potrebné zvážiť návštevu lekára. Poukázal na to primár oddelenia jednodňovej chirurgie Nemocnice Medissimo v Bratislave František Okál.



"Rýchly rozvoj opuchu kolena znamená krv v kolene. Je to signál, že niečo sa v kolene poškodilo. Najčastejšie je to predný skrížený väz, alebo sú poškodené menisky. Ďalším varovným signálom je nestabilita kolena. Keď sa snaží postaviť sa, koleno nedrží. Znamená to poškodenie predného skríženého väzu v kolene. Ostrá, pichavá bolesť v kolene tiež je varovným signálom. Tiež nemožnosť po úraze vystrieť koleno - tzv. blokáda kolena. Môže to byť mechanické zablokovanie meniskom, ktorý vyskočil zo svojej pozície," ozrejmil odborník pre TASR.



Práve mechanizmus úrazu a prítomné ťažkosti podľa neho ortopédovi pri diagnostike veľa napovedia. "Diagnózu sa snažíme urobiť čo najskôr, aby sme stanovili postup - či pôjdeme konzervatívne alebo operačne," ozrejmil. Konzervatívny postup sa podľa neho využíva napríklad pri natiahnutých bočných väzoch a puzdre. V niektorých prípadoch poškodenia kĺbu naopak odborníci preferujú operácie. "Ide tam čiastočne o čas. Napríklad menisky zošívame bez odkladu, aby sme zvýšili možnosti zrastenia. Väčšina je formou jednodňovej chirurgie. Rekonštrukcie predného skríženého väzu robíme už v upokojenom kolene, keď už prešiel ten akútny poúrazový zápal, koleno už nie je stuhnuté," spresnil Okál.



Podotkol, že koleno je najčastejšie zraneným kĺbom v ľudskom tele. "Koleno je veľmi komplexný kĺb, v ktorom sa nachádza niekoľko dôležitých štruktúr. Jeho pohyb nie je jednoduchý. Nie je len v predno-zadnom smere, ale pri niektorých pohyboch dochádza k rotácii, čo môže poškodiť štruktúry v kolene," priblížil Okál s tým, že ide napríklad o pohyb pri lyžovaní, futbale či nárazových športoch.