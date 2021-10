Vlašské orechy zlepšujú duševnú kondíciu, chránia aj srdce

Bratislava 16. októbra (TASR) - Vlašské orechy sú vhodné pre chorých na srdce, obsahujú totiž mastné kyseliny. Tieto tvoria primárny zdroj energie pre srdcové bunky a vitamín B1 podporuje svalové funkcie. Pravidelná konzumácia orechov tiež výrazne prispieva k zlepšeniu pamäte a pomáha zlepšovať mozgové funkcie. Na sociálnej sieti to pripomenul Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava hlavné mesto.



Orechy pomáhajú rovnako znižovať hladinu cholesterolu, riziko arteriosklerózy a infarktu. "Tiež sú veľmi prospešné pre ľudí trpiacich cukrovkou pre ich nízky obsah uhľohydrátov a vysokej nutričnej hodnote. Mali by ich preto pravidelne konzumovať hlavne ľudia, ktorých trápia srdcovo-cievne ochorenia, pri hrozbe infarktu alebo po jeho prekonaní," vysvetlil RÚVZ.



Z viacerých výskumov bolo dokázané, že pravidelná konzumácia orechov aspoň za hrsť denne znižuje riziko infarktu až o polovicu. Štúdia u seniorov zas potvrdila, že pravidelná konzumácia orechov výrazne prispieva k zlepšeniu pamäte, pomáha zlepšovať mozgové funkcie, môže pomáhať v spomalení progresu Alzheimerovej choroby. "Sú teda významnou potravou pre mozog, najmä pre ich obsah esenciálnych mastných kyselín, leticínu, fosforu a vitamínu B6," vymenoval RÚVZ.



RÚVZ zdôrazňuje, že vlašské orechy zlepšujú duševnú výkonnosť a navracajú rovnováhu nervovej sústavy, a preto by ich mali jesť hlavne študenti a duševne pracujúci ľudia, ktorých trápi depresia, stres a podráždenosť. "Vlašské orechy obsahujú bioaktívne látky ako sú fytosteroly, gamatoferol, omega 3 mastné kyseliny a rôzne antioxidačné polyfenoly, ktorým sa pripisujú protirakovinové účinky," dodal RÚVZ.