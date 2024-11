ZDRAVIE: Za dlhodobou nespavosťou môže stáť aj zvýšený krvný tlak

Bratislava 16. novembra (TASR) - Ľudia s nedostatkom spánku môžu mať poruchy pozornosti aj problémy s pamäťou alebo bolesti hlavy. Za dlhodobou nespavosťou môže stáť zvýšený krvný tlak, zvýšená chorobnosť alebo závažnejšie psychické či fyzické problémy. Upozornil na to farmaceut Peter Hnáth z lekárne Dr. Max v Trenčíne.



"Nespavosť je stav, keď nedostatok spánku ovplyvňuje život pacienta. Pri nespavosti sú prítomné ťažkosti pri zaspávaní, budenie sa počas noci, skoré ranné budenie alebo plytký spánok," vysvetlil.



Upozornil na to, že už jedna prebdená noc je pre organizmus veľmi vyčerpávajúca. Spánkový režim možno podľa neho zlepšiť dodržiavaním viacerých zásad. Odporúča vyhýbať sa stresovým situáciám, nejesť ťažké alebo korenisté jedlá večer, nespať počas dňa a nepiť alkohol, čierny čaj, kofeínové či energetické nápoje.



Ľudia by pred spánkom mali takisto obmedziť pozeranie na obrazovky televízora, mobilu či tabletu. Pomôcť môže aj vyvetranie miestnosti pred spaním či vytvorenie rituálu pravidelne sa opakujúcich upokojujúcich činností.