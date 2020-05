Zdravotné poisťovne: Pluralitný systém prináša výhody pre poistencov

Bratislava 22. mája (TASR) – Súkromné zdravotné poisťovne (ZP) tvrdia, že pluralitný systém, ktorý im umožňuje fungovať v systéme slovenského zdravotníctva, prináša pacientom výhody. Uviedli to pre TASR v súvislosti s programovým vyhlásením vlády (PVV) pre zdravotníctvo. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) mieni, že funkčnosť akéhokoľvek systému spočíva v dobre nastavených pravidlách.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa štátnej ZP Slávka Gáborová, na základe skúseností z iných krajín je možné konštatovať, že unitárny alebo pluralitný systém ako taký nie je zárukou poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre všetkým pacientov.



"Poznáme dobre fungujúce unitárne aj dobre fungujúce pluralitné systémy a ich kvalita závisí od úrovne odbornosti nastavených pravidiel a ich realizácie v prax," komentovala s tým, že VšZP je pripravená pri zavádzaní prípadných zmien zadefinovaných v rámci štátnej zdravotnej politiky postupovať pružne a s odbornou náležitosťou ich aj realizovať.



Najväčšia súkromná ZP Dôvera vidí negatívum PVV práve v deklaratórnom posilňovaní úlohy štátu, väčšej vlastníckej prítomnosti a posilňovaní na trhu poskytovania zdravotnej starostlivosti, poistenia, distribúcie. "Toho štátu, ktorý v týchto oblastiach opakovane zlyháva, opakovane vytvára prostredie pre korupciu, posilňovanie moci, potláča konkurenciu, a tým pádom aj benefity pre občanov, pacientov," komentovala.



Podľa nej by bolo dobré, aby sa štát zameral na dobrú reguláciu a prísnu a férovú kontrolu. Ak by to dokázal, podľa súkromnej ZP tak výrazne pomôže slovenskému zdravotníctvu a slovenskému pacientovi.



"Existencia viacerých zdravotných poisťovní prináša jednoznačné výhody pre poistencov, ale aj pre celý systém. Konkurenčné prostredie prináša so sebou pre poistencov aj kvalitnejšie služby," tvrdí v reakcii na PVV súkromná ZP Union. Poukázala na to, že v rámci konkurencie je taktiež možné sa porovnávať, a tým sa zlepšovať v jednotlivých činnostiach, z čoho má benefit celý zdravotný systém.



Mieni, že monopol v každom odvetví prináša zhoršenie poskytovaných služieb a ich kvality, respektíve nemá motiváciu poskytovať viac.



Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) v minulosti vysvetlil, že v prípade, ak zdravotné poisťovne nebudú napríklad podnikať na slovenskom trhu, tak zváži prechod alebo správu verejného zdravotného poistenia pod unitárny systém. Takémuto kroku by však určite musela predchádzať analýza. Dodal, že žiadne vyvlastňovanie sa nechystá, čo by podľa jeho slov bolo aj protiústavné. "Chceme jasne politicky deklarovať, že štát je pripravený na zváženie unitárneho systému," komentoval.