Zdravotné poisťovne: Proti chrípke sa vlani zaočkovalo 240.000 ľudí

Bratislava 5. októbra (TASR) - Očkovanie proti chrípke počas minulého roka využilo vyše 240.000 ľudí. Najväčší záujem mali seniori starší ako 59 rokov. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR poskytli všetky tri zdravotné poisťovne (ZP) na Slovensku. Pripomínajú, že očkovanie proti chrípke je pre poistencov dostupné zadarmo aj tento rok.



Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) v minulom roku eviduje 160.171 poistencov, ktorí sa nechali zaočkovať proti chrípke. Najviac (117.379) ich bolo vo vekovej kategórii nad 60 rokov. "VšZP poskytuje možnosť bezplatného zaočkovania proti chrípke vakcínou Influvac Tetra a Vaxigrip Tetra pre každého jedného poistenca s nárokom na plnú zdravotnú starostlivosť," ozrejmila pre TASR Zuzana Žiaková z oddelenia komunikácie poisťovne.



V súkromnej zdravotnej poisťovni Dôvera evidujú v minuloročnej sezóne 62.000 zaočkovaných poistencov proti chrípke. Najväčší záujem bol vo vekovej kategórii nad 59 rokov (18.199). V sezóne 2022/2023 sa nechalo zaočkovať takmer 58.656 ľudí. "V tohtoročnej sezóne 2024/2025 očkovanie proti chrípke hradíme podľa kategorizácie za rovnakých podmienok ako minulý rok (vakcíny Influvac Tetra, Vaxigrip Tetra, Fluenz Tetra). Sezóna je od októbra do februára," doplnil pre TASR PR špecialista Dôvery Matej Štepiansky.



Súkromná Union zdravotná poisťovňa zaznamenala v minulom roku 18.290 očkovaní proti chrípke, z toho 15.399 u dospelých a 2891 u detí. Najväčší záujem o očkovanie mali osoby vo veku 60 až 69 rokov (3853). "Plne uhrádzame Vaxigrip Tetra a Influvac Tetra. Keďže vakcíny proti chrípke nemajú preskripčné obmedzenia, predpísať ich môže nielen všeobecný lekár či lekárka, ale aj lekár alebo lekárka inej odbornosti. Poistenci a poistenky nič nedoplácajú," ozrejmila pre TASR hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Pre deti vo veku dva až 12 rokov je preplácaná aj vakcína Fluenz Tetra, ktorá sa aplikuje cez nosovú sliznicu.



"Očkovanie proti chrípke je obzvlášť dôležité, pretože chrípkou oslabený organizmus je náchylnejší nakaziť sa aj ďalšími infekciami. Takisto súbežný priebeh chrípky a ochorenia COVID-19 môže prispieť k výraznému zhoršeniu zdravotného stavu a ťažšiemu priebehu ochorenia," dodala revízna lekárka Union zdravotnej poisťovne Ingrid Dúbravová.



Očkovanie proti chrípke odborníci odporúčajú v chrípkovej sezóne, ktorú vyhlasuje Úrad verejného zdravotníctva SR zvyčajne začiatkom októbra. Chrípková sezóna sa na severnej pologuli oficiálne začína od 40. kalendárneho týždňa aktuálneho roka a pretrváva zvyčajne do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka.