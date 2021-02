Zdravotní klauni vlani ponúkli 2187 klauniád

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Bratislava 6. februára (TASR) - Profesionálni zdravotní klauni z občianskeho združenia Červený nos Clowndoctors vlani napriek pandémii nového koronavírusu zrealizovali 2187 klauniád. Z nich 558 malo on-line formu. Ďalších 179 klauniád sa realizovalo pri nemocniciach, ostatné mali podobu osobných návštev na oddeleniach nemocníc, v seniorských zariadeniach, prípadne šlo o špeciálne programy. TASR o tom informovala za združenie Martina Dobšinská Novomestská.Počas celého roka sa viac ako 60-člennému tímu zdravotných klaunov podarilo zrealizovať 965 osobných zdravotných klauniád na detských oddeleniach nemocníc, on-line klauniád pre hospitalizované deti bolo 76. Deti čakajúce pred ambulanciami odborných lekárov rozveselili 211-krát. Klauni taktiež sprevádzali na operácie v troch nemocniciach počas 120 dopoludní.V minulom roku zavítali do domácností s dlhodobo chorými deťmi v intenzívnej liečbe 24-krát osobne a 49-krát cez videohovor. V rámci programu Smiech nepozná vek tiež zrealizovali celkom 91 klauniád v 19 zariadeniach pre seniorov a 37 on-line videohovorov. Zároveň pripravili 35 videopozdravov pre seniorov v seniorských zariadeniach.Výkonná riaditeľka združenia Zuzana Ambro uviedla, že mnohí darcovia poslali vyššie príspevky ako zvyčajne. "" zdôraznila s tým, že aj v tomto roku sa združenie uchádza o dve percentá z dane.Počas prvej vlny sa časť aktivít presunula do on-line priestoru, a to cez interaktívne videohovory určené pre hospitalizované deti, vážne choré deti v paliatívnej respektíve dlhodobej domácej intenzívnej starostlivosti aj pre seniorov. Na sociálnych sieťach zverejňovali klaunské tematické videá pre širokú verejnosť. Ohlas mali pesničky klaunskej kapely, ktoré reflektovali aktuálnu situáciu.S postupným uvoľňovaním opatrení sa zdravotní klauni už na jar dostali aj k nemocniciam, kde zlepšili náladu malým pacientom a ich rodičom čakajúcim na triáži. Po uvoľnení opatrení sa klauni na väčšinu detských oddelení aj do niektorých seniorských zariadení v júni vrátili osobne. Nemocnice si podľa Ambro uvedomujú význam zdravotných klaunov.Aktuálne zdravotní klauni na oddeleniach chýbajú, znova sa na čas presunuli do on-line priestoru. Rodičia chorých detí pre nich môžu rezervovať klaunskú návštevu on-line. Približne 20-minútové videohovory sú šité na mieru pacienta a ponúkajú ich zdarma, dodala Ambro.