Zdravotníci: Banány dodávajú telu energiu a množstvo dôležitých živín

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Jaroslav Novák

Autor TASR
Bratislava 25. januára (TASR) - Banány sú ovocím, ktoré telu dodáva energiu a množstvo dôležitých živín. Pomáhajú pri tráviacich problémoch a pozitívne pôsobia aj na nervový systém. Na sociálnej sieti na to poukázal Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava.

„Menej zrelé banány môžu pomáhať pri zápche, zatiaľ čo viac zrelé banány majú priaznivý účinok pri hnačke,“ priblížila Zuzana Klinčáková z RÚVZ.

Banány obsahujú vitamíny skupiny B a tryptofán, ktoré podporujú tvorbu serotonínu, hormónu dobrej nálady. Okrem toho podporujú imunitný systém a môžu pomôcť aj pri problémoch so spánkom. „V porovnaní s iným ovocím majú vyššiu energetickú hodnotu vďaka obsahu sacharidov. Sú tiež bohaté na vlákninu, ktorá prispieva k správnemu tráveniu a pravidelnému vyprázdňovaniu,“ dodala odborníčka.

Varuje, že ľudia s cukrovkou by mali konzumáciu banánov obmedziť, pretože obsahujú vyššie množstvo prírodných cukrov, ktoré môžu ovplyvniť hladinu cukru v krvi.
