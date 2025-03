Zdravotníci: Chrípka A ma pandemický potenciál pre svoju premenlivosť

Bratislava 8. marca (TASR) - Vírus chrípky A má pandemický potenciál pre svoju premenlivosť. Vírusy typu B sú oveľa stabilnejšie. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) o tom informoval na sociálnej sieti. Spresnil, že na ochoreniach sa počas chrípkovej sezóny každoročne spravidla podieľajú predovšetkým typy A a B.



"Od začiatku aktuálnej chrípkovej sezóny 2024/2025 boli v našich laboratóriách potvrdené v 777 pozitívnych vzorkách vírusy chrípky typu B v 373 prípadoch a vírusy chrípky typu A v 209 prípadoch," priblížil ÚVZ. Dodal, že v súčasnosti sú známe štyri typy vírusu chrípky - A, B, C, D.



Odborníci vysvetlili, že vírusy typu B vyvolávajú skôr zriedkavé ochorenia, prípadne epidémie menšieho rozsahu predovšetkým v detských kolektívoch. "Typ C vyvoláva len sporadické (zriedkavé) ochorenia. U ľudí sú rizikovou skupinou malé deti, pričom priebeh je veľmi mierny, nesposobuje epidémie. Najčastejšie prebieha podobne ako prechladnutie," doplnil.



Vírusy typu D podľa ÚVZ postihujú primárne dobytok a prenášajú sa na iné zvieratá. "Ale nie je známe, že by infikovali ľudí a sposobili u nich ochorenie," podotkol.



ÚVZ spresnil, že rizikovými skupinami, všeobecne platnými pre akýkoľvek typ chrípky, sú seniori, malé deti, tehotné ženy či osoby s chronickými ochoreniami.