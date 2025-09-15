< sekcia Import
Zdravotníci: Kukurica je bohatá na vitamíny i prospešná na trávenie
Kukurica je podľa odborníčky ideálna pre cukrovkárov, lebo znižuje krvný tlak a hladinu krvného cukru.
Autor TASR
Bratislava 15. septembra (TASR) - Kukurica je bohatá na mnohé vitamíny, minerály či bielkoviny. Je tiež prospešná na trávenie a obsahuje látky s antioxidačnými účinkami. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava na to poukázal na sociálnej sieti.
Kukurica obsahuje vitamíny E, C či vitamíny skupiny B. Z minerálov obsahuje napríklad draslík, horčík či fosfor. „Za svoju žltú farbu kukurica vďačí farbivám - karotenoidom, a to najmä luteínu a zeaxantínu, ktoré majú antioxidačné účinky a prospešne pôsobia na zdravie očí. Je taktiež bohatá na vlákninu, ktorá podporuje zdravú funkciu tráviaceho traktu,“ uviedla Natália Šranková z poradne zdravia RÚVZ.
Kukurica je podľa odborníčky ideálna pre cukrovkárov, lebo znižuje krvný tlak a hladinu krvného cukru. „Čerstvé kukuričné klasy je najlepšie skladovať neolúpané v chladničke a spotrebovať ich v priebehu niekoľkých dní,“ dodal úrad.
