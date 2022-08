Zdravotnícki záchranári pomohli 350 pacientom, ktorých uštipol hmyz

Bratislava 5. augusta (TASR) - V tomto roku vyslali záchranárov na pomoc k 350 pacientom, ktorí mali zdravotné komplikácie po uštipnutí hmyzom, najčastejšie osami, včelami a sršňami. Najmladším pacientom bolo ročné dieťa, najstarším 86-ročný muž. Zdravotný stav 152 pacientov bol tak vážny, že si vyžiadal prevoz do nemocnice. V súvislosti s uštipnutím hmyzom nie je zaevidované žiadne úmrtie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Alena Krčová.



Z dát vyplýva, že 116 ošetrených pacientov malo ťažkosti po uštipnutí osou. V tejto súvislosti OS ZZS pripomína základné prevenčné pravidlá pri strete s osou. Ak sú ľudia na mieste s ich enormne veľkým výskytom alebo v blízkosti osieho hniezda, priestor musia čo najpokojnejšie opustiť. Osy útočia najmä vtedy, keď sa cítia v ohrození. V prípade útoku je potrebné utiecť aj niekoľko desiatok metrov. Platí to aj v prípade výskytu včiel alebo sršňov.



"Na rozdiel od včely osa žihadlo vytiahne a nezanecháva ho vpichnuté. Ideálne je preto bodnuté miesto umyť mydlom a vodou. V opačnom prípade sa môže do miesta vpichu dostať infekcia," uviedla Krčová.



Ďalej priblížila, že ak osa alebo včela uštipne v ústnej dutine alebo v oblasti hrdla, je potrebné bezodkladne zavolať na tiesňovú linku 155. Uštipnuté miesto je potrebné do príchodu ambulancie záchrannej zdravotnej služby (ZZS) ochladzovať, napríklad cmúľaním ľadu v ústach alebo obkladmi.



Pripomína, že na tiesňovú linku je potrebné zavolať aj vtedy, ak pacient v minulosti prekonal anafylaktický šok, prípadne ak sa k opuchu u dovtedy zdravého človeka pridružia ťažkosti s dýchaním. Vtedy je potrebná aj okamžitá prvá pomoc. Ak je pacient pri vedomí, je potrebné sledovať dýchanie, no ak upadne do bezvedomia a dýcha, je potrebné dať ho do stablizovanej polohy. Ak pacient prestane dýchať, je potrebné začať okamžite s oživovaním.



Tí pacienti, ktorí sú alergickí na osie alebo včelie bodnutie, by mali nosiť so sebou adrenalínové pero, ktoré je na lekársky predpis.